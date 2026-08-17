Más de 200 docentes reclaman pagos atrasados

– El adeudo supera los 30 millones de pesos y corresponde a horas trabajadas desde agosto de 2025 por docentes técnicos –

Más de 200 maestras y maestros de Secundarias Técnicas se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno de Chiapas para exigir el pago de salarios atrasados y la regularización de claves presupuestales que, señalaron, siguen pendientes desde hace un año.

Los docentes explicaron que el adeudo corresponde al incremento de horas de trabajo derivado de los procesos de Cadena de Cambio realizados en agosto de 2025. Afirmaron que desde entonces han cumplido con sus actividades frente a grupo sin recibir el pago completo por esas horas adicionales.

De acuerdo con estimaciones del propio gremio, la deuda acumulada supera los 30 millones de pesos. Durante la protesta, los inconformes reclamaron a la Secretaría de Educación que resuelva el rezago y dé certeza sobre la asignación de las claves presupuestales.

“No pedimos caridad; el trabajo ya se hizo y exigimos que se respete nuestro salario”, expresaron durante la movilización.

Los manifestantes solicitaron una mesa de diálogo con representantes del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación para acordar un calendario de pagos y definir una ruta de regularización. Hasta el momento no se informó de un acuerdo ni de una fecha concreta para cubrir los adeudos reclamados.