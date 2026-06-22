Más de 200 denuncias por agresión sexual contra niñas

– El 60 por ciento de los casos ocurre dentro del núcleo familiar, cometido por personas cercanas a las víctimas –

La violencia contra niñas, niños y adolescentes mantiene encendidos los focos rojos en Chiapas, sobre todo en la región Altos y la zona Istmo-Costa, donde autoridades y organizaciones sociales documentaron más de 200 denuncias por agresiones sexuales y maltrato.

Uno de los datos más graves es que el 60 por ciento de los casos ocurre dentro del núcleo familiar, cometido por personas cercanas a las víctimas. La pobreza, la dispersión comunitaria y la falta de servicios accesibles complican la denuncia y dejan a muchos menores atrapados en ciclos de violencia.

Autoridades estatales reconocen que las incidencias van en aumento. Frente a ese escenario, el Voluntariado de la Fiscalía reforzó visitas a escuelas, talleres preventivos, atención psicológica, apoyos alimentarios y becas.

Organizaciones defensoras de la infancia también levantaron la voz. Redias señaló que el parto de una niña tsotsil de 13 años en San Cristóbal refleja una crisis de derechos humanos y advirtió que los embarazos en menores de 14 años suelen estar ligados a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad impuesta.

La Colectiva 50 más 1 exigió justicia por la agresión sexual contra una menor en Juárez. Melel Xojobal reportó 79 muertes de menores este año, entre ellas 10 homicidios y seis feminicidios.