Martha Higareda anuncia su primer embarazo

• Previo a la noticia, Higareda tuvo que someterse a una cirugía debido a irregularidades uterinas que le impedían concebir un embarazo

México.- La actriz Martha Higareda anunció a través de sus redes sociales, y en una publicación de la revista Caras México, que está esperando a su primer hijo junto con su esposo, el autor y motivador estadounidense Lewis Howes.

“We are having a baby! ¡Vamos a ser papás! Thank you for your love and support we are so excited! Gracias por su amor y apoyo, estamos muy emocionados!”, escribió la actriz en sus redes sociales.

En la publicación se puede observar a la pareja conociendo y festejando la noticia, donde Higareda señala que se siente muy “agradecida”, “emocionada” y “aliviada” de poder conseguir el embarazo.

Higareda también señaló que hace un año tuvo que someterse a una cirugía para remover miomas uterinos que le impedían concebir un embarazo, tras varios intentos que realizaba con Howes.

Lewis Howes es un emprendedor, autor y conferencista motivacional originario de Ohio, Estados Unidos. Tras una prometedora carrera deportiva en fútbol americano, que terminó de forma prematura por una lesión, Howes se convirtio en empresario dentro del ámbito del marketing digital y, más tarde, como comunicador y coach de desarrollo personal.

Es ampliamente conocido por su exitoso podcast The School of Greatness, donde entrevista a líderes y expertos en diversas áreas como negocios, salud, deportes y psicología, con el objetivo de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial.

Además de su labor como presentador, es autor de varios libros, entre ellos The School of Greatness y The Mask of Masculinity, donde explora temas de éxito, propósito y vulnerabilidad. Su trayectoria lo ha llevado a ser reconocido.

La historia de los nuevos padres

La actriz cuenta que ella ya tenía conocimiento sobre el trabajo y trayectoria de Howes, ya que aseguró que lo vio por primera vez en una conferencia.

Ambos personas tuvieron su primer encuentro durante una conferencia en Quintana Roo. En 2021 anunciaron su relación amorosa formalmente,

En marzo del 2023 se fueron a vivir juntos y tras casi cuatro años de relación se casaron el pasado febrero del año en curso.

