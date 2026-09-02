Mario, deja de farmear y ponte a chambear

De chile, mole y manteca

Diego Dale y Dale

Ya no sé si México tiene secretario de Educación Pública o influencer de secundaria. Hace unos días, mientras veía las redes sociales –actividad que uno realiza precisamente porque no es secretario de Educación–, me apareció Mario Delgado en un video junto a un estudiante de primaria.

Hasta ahí, todo normal, pero entonces soltó la joya: “¿Cómo aprendí a farmear aura? Aprendí de los mejores”.

¡Ah, chingá! Tuve que regresar el video porque pensé que mi cerebro había sufrido una actualización defectuosa.

¿Farmear aura? Mario, compita, eres el secretario de Educación Pública de un país donde dos de cada tres estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas. No eres un chamaco de 14 años intentando conseguir seguidores en TikTok.

Pero quizá soy yo el anticuado. A lo mejor en la Nueva Escuela Mexicana ya sustituyeron las matemáticas por el farmeo de aura. Uno nunca sabe. Al paso que vamos, próximamente el examen podría preguntar si “Juanito tiene tres puntos de aura y Pedrito le quita dos por caerse frente a la que le gusta. ¿Cuántos seguidores necesita Juanito para recuperar el flow?”.

Y cuidado con responder mal porque repruebas… aunque viendo cómo anda el sistema educativo, probablemente pases de todos modos. El asunto daría únicamente para la chacota si detrás no hubiera una realidad bastante jodida.

Los resultados de PISA colocaron a México en niveles de desempeño semejantes a los de hace dos décadas. En matemáticas hubo una caída de 14 puntos respecto a 2018 y dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo de competencia.

¡Dos de cada tres, carajo! Eso ya no es una piedrita en el zapato, es traer el zapato lleno de grava y presumir que caminamos de maravilla.

Pero hay otro dato que me parece todavía más cabrón. El 49 por ciento de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora ¡Casi la mitad!

Traducido al español que sí entendemos los adultos quiere decir que leen las palabras, pero tienen dificultades para comprender las ideas de un texto de cierta complejidad.

Y todavía falta ciencias, donde más de la mitad de los estudiantes evaluados tampoco alcanzó el nivel básico.

Ese es el país cuyo secretario de Educación decidió explicarnos que aprendió a “farmear aura”.

¡Mira qué padre! Quizá mientras los alumnos intentan entender una fracción, el titular de la SEP anda juntando puntos invisibles de popularidad.

Porque ese es precisamente el problema, no que Mario Delgado conozca una expresión juvenil. Tampoco espero que los funcionarios públicos vivan encerrados en una biblioteca leyendo a Vasconcelos mientras escuchan a Beethoven. Pueden bromear, bailar, hacer TikToks y hasta aprender todos los términos de moda que quieran.

El problema es otro. Cuando tienes semejante desastre educativo enfrente, intentar parecer chavo se vuelve grotesco.

Es como si el capitán del Titanic, viendo entrar el agua, hubiera sacado el celular para grabar un reel sobre cómo mantener buena vibra durante un naufragio.

Primero tapa el hoyo, cabrón, luego farmeas toda el aura que quieras.

Porque las becas ayudan a que miles de jóvenes permanezcan estudiando, claro que sí, pero depositar dinero no enseña matemáticas y tampoco mejora por arte de magia la comprensión lectora ni convierte un sistema educativo mediocre en uno de excelencia.

Ahí es donde el discurso oficial comienza a hacerse bolas, porque nos dijeron que había que atender las causas, nos hablaron de transformación, nuevos modelos educativos, nuevos libros, becas, inclusión, bienestar y un montón de palabras muy bonitas.

Pero llega la prueba PISA y resulta que retrocedimos hasta niveles de 2006. ¡2006!

Tanto presumir que dejamos atrás el pasado y terminamos encontrándonos con él en el salón de clases.

Lo peor es que seguramente aparecerá alguien a decir que PISA no entiende la realidad mexicana, que las evaluaciones internacionales son neoliberales, conservadoras, fifís o enemigas del bienestar. Ya conocemos la canción.

Cuando el termómetro marca fiebre, la solución nunca es atender al enfermo, sino acusar al termómetro de golpista.

Mientras tanto, millones de niños siguen avanzando de grado sin las herramientas necesarias para enfrentar el siguiente. Y después nos preguntamos por qué llegan jóvenes a preparatoria con problemas para comprender un texto, resolver operaciones elementales o explicar fenómenos científicos cotidianos.

Eso sí es serio, muchísimo más serio que cualquier video simpático.

Así que sí, Mario Delgado puede seguir farmeando aura. Que farmee toneladas, que llegue al nivel legendario, desbloquee todos los logros y se convierta en emperador intergaláctico del algoritmo.

Pero estaría poca madre que, entre video y video, también farmeara algo de educación, porque de aura no sé cómo andemos, pero de aprendizaje estamos para llorar.

LA DIETA

Mi tía Brígida decidió ponerse a dieta después de que una comadre le dijo, con esa crueldad que suelen disfrazar de confianza, que la blusa nueva “le marcaba bonito”.

Desde ese día dejó el pan, los refrescos y casi todo lo que daba gusto comer. Mi tío Nicanor la observaba con preocupación, no por su salud, sino porque también había desaparecido la cena.

Una noche ella se paró frente al espejo y preguntó: “Nicanor, dime la verdad. ¿Tú crees que he bajado algo?”.

Mi tío, que llevaba treinta años casado y por tanto sabía que en ciertas preguntas la sinceridad puede ser causal de divorcio, respondió con cuidado: “Claro que sí, vieja. Te veo más delgada, más joven y hasta como más… peligrosa”.

Brígida sonrió. “¿Peligrosa?”.

“Sí. Hasta me están dando ganas de portarme mal contigo”.

Mi tía se acercó, complacida. “¿Ah, sí? ¿Y qué clase de cosas malas piensas hacerme?”.

Nicanor la tomó de la cintura, la miró con deseo y dijo: “Primero, pedir una pizza”.

Mi tía se quedó seria.

“¿Y después?”.

“Después vemos si todavía nos quedan fuerzas”.