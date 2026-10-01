Marcharán en SCLC por memoria del dos de octubre

– Normalistas de la Jacinto Canek se movilizarán al mediodía desde el kilómetro 46 hasta el centro de la ciudad –

Estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek anunciaron una marcha para este viernes dos de octubre en San Cristóbal de Las Casas, en memoria de la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco y para conmemorar también 26 años de la creación de su plantel.

La movilización está programada para las 12:00 horas y tendrá como punto de salida el kilómetro 46 del tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Desde ahí, los normalistas recorrerán distintas calles hasta llegar al centro de la ciudad.

En su convocatoria, los estudiantes invitaron a organizaciones sociales, integrantes del magisterio, otros alumnos y ciudadanía en general a sumarse a la protesta pacífica.

Los normalistas señalaron que la marcha buscará mantener viva la memoria del movimiento estudiantil y exigir justicia por la represión ocurrida hace 58 años.

La movilización también servirá para recordar el aniversario de la Normal Jacinto Canek, con sede en Zinacantán, institución que atiende principalmente a jóvenes de comunidades indígenas de los Altos de Chiapas.

El dos de octubre de 1968, un mitin estudiantil realizado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue reprimido por fuerzas del Estado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta la intervención de elementos del Ejército y del Batallón Olimpia durante esos hechos.