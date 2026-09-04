Mar de fondo golpea Chiapas con olas de dos metros

– La Marina alerta por corrientes de retorno y oleaje elevado; el aviso permanecerá vigente hasta este sábado –

La Secretaría de Marina emitió una alerta por mar de fondo en el litoral del Pacífico mexicano, con especial atención en la costa de Chiapas, donde se reportan olas de entre 1.82 y 2.43 metros de altura y corrientes de retorno que representan riesgo para bañistas y embarcaciones.

El aviso permanecerá vigente hasta este sábado cinco de septiembre y abarca desde Chiapas hasta Sinaloa, además de la entrada del Golfo de California, las Islas Marías, la costa occidental de Baja California y las Islas Revillagigedo.

De acuerdo con el reporte, el oleaje presenta periodos de 18 a 20 segundos y comenzará a disminuir de manera gradual a partir del sábado. Las corrientes de retorno son uno de los principales riesgos, debido a que pueden arrastrar mar adentro a quienes se encuentren cerca de la orilla.

Las autoridades recomendaron respetar las banderas rojas, evitar ingresar al mar, atender las indicaciones de Protección Civil y retirar mobiliario o comercios ubicados demasiado cerca del agua.

En Chiapas, el fenómeno ya ha generado afectaciones anteriormente. En junio, Protección Civil de Mazatán reportó daños en palapas y estructuras del ejido Emilio Zapata Las Conchas por el fuerte oleaje.

La recomendación es extremar precauciones durante la vigencia de la alerta, especialmente en playas y comunidades costeras.