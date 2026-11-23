• En este tipo de casos, México ocupa el segundo lugar por nacionalidad, detrás de Venezuela, y concentra el 13.2 % de los que están pendientes

Estados Unidos.- Un total de 400 mil 915 mexicanos enfrenta juicios de deportación pendientes en Estados Unidos, con corte a septiembre, indican datos oficiales sistematizados por TRAC (Centro de Acceso a Registros Transaccionales, en español), de la Universidad de Syracuse.

Sólo 3 mil 274 expedientes involucran acusaciones penales o de seguridad. Los otros 397 mil 641 corresponden a faltas migratorias, como exceder la estancia autorizada.

México ocupa el segundo lugar por nacionalidad, detrás de Venezuela, y concentra 13.2 % de los casos pendientes.

Un juicio pendiente no implica detención: en el sistema migratorio, la mayoría enfrenta su proceso fuera de los centros del ICE.

En dicho sistema, el rechazo de solicitudes de fianza alcanzó 66 % al cierre del año fiscal 2026. Las fianzas concedidas promedian 7 mil 500 dólares.

Con información de La Jornada

Foto: @ICEgov