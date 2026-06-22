Maestros enseñan para “desaprender”

Desde el Sur

Armando Chacón

Comenzamos… La presidenta Claudia Sheinbaum realizará una gira de trabajo por la región del Soconusco, el próximo viernes. En Metapa de Domínguez, inaugurará la nueva planta de moscas estériles. Esta biofábrica forma parte de la estrategia sanitaria binacional México-Estados Unidos para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado, dijo la presidenta de México. Explicó tambien que aún no hay fecha para la apertura de Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano. Las medidas impuestas por Estados Unidos para evitar que ganado de México entre a ese país es para evitar se propague esta plaga. Situación que ha lastimado económicamente a los productores de ganado. Tomando en cuenta la medida sanitaria de la Unión Americana, también nuestro país debería de blindar la frontera sur para evitar entre ganado contaminado, enfermo y hasta robado de Centro y Sur América a territorio chiapaneco…

Continuamos… Gran logro. Los únicos que se benefician son los lideres sindicales, las bases solamente son utilizadas. Después de 19 largos días de plantón, de pretender boicotear un evento mundial de fútbol, de agredir a la población, de desgastarse ante la sociedad, de dejar a los alumnos sin clases, los maestros chiapanecos consiguieron el apoyo oficial para servicios funerarios y crematorio. Solo faltó que exigieran el pago de la tamaliza y la rezadora en el novenario y también exigir les mandaran el café con el pan. Como siempre, el magisterio se fue y amenazó con reorganizarse y volver a la lucha. Al grupo de paristas les pagaron puntualmente su quincena y le van a pagar adelantado los dos meses de vacaciones y la prima vacacional. Lo que hacen las y los maestros al dar clases, es para que los niños y los jóvenes “desaprendan”, el nivel académico en los niveles preescolar, primaria y medio en las escuelas es el más bajo a nivel nacional, es vergonzoso…

Seguimos… Buena “carceleada” le dieron el nefasto alcalde de Simojovel, “ El Pollo” Agenor Domínguez Hernández. La síndica municipal Elena López López y el tesorero municipal Hildeberto Hernández Martínez, también fueron detenidos por incumplir una resolución judicial federal por un juicio mercantil radicado en un juzgado federal de Chiapas. El “Pollo” Domínguez y sus colaboradores fueron detenidos al interior de la presidencia municipal de la tierra del ámbar y llevados a una cárcel federal, el arresto duró 12 horas, como medida de apremio por no acatar la orden emitida por el tribunal. Ya los soltaron, pero advertido de cumplir inmediatamente la resolución de un juez federal, de lo contrario volverán a detenerlo. Agenor “El Pollo”, es un individuo terco que quiere imponer como candidata a la presidencia municipal a su mujer, Florydalma Flores Torres más conocida en esa región como “La Gallina”, por lo que a muchos los ven como enemigos y ya andan peleando con todo el pueblo, hasta con el sacerdote se han confrontado. Recordemos que, en la pasada feria de Simojovel, le fue negada la participación al “Pollo” Domínguez. Así las cosas…

Terminamos…Sería conveniente que se aclarara si la federación otorgó al gobierno de Chiapas, el presupuesto de mil millones de pesos para la construcción del puente vehicular que conectaría al libramiento sur y el parque Joyyo Mayu en Tuxtla Gutiérrez, en el sexenio anterior cuando Ángel Torres era secretario de Infraestructura. En los desayunaderos comentan algunos ex funcionarios que sí fue autorizado ese recurso. Es pregunta únicamente…

De Salida… El ISSTECH (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas), estrena el cuarto director en menos de dos años… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.