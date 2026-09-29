Madres exigen a Congreso instalar consejos ciudadanos

– Colectiva reclama que sigan sin instalarse órganos para dar seguimiento a feminicidios y desapariciones –

Integrantes de la colectiva Madres en Resistencia protestaron este martes en el Congreso del Estado para exigir que se instalen los consejos ciudadanos vinculados con la atención a feminicidios y desapariciones, además de mayor seguimiento a los casos de las familias víctimas.

Adriana Gómez Martínez señaló que la actual Legislatura, en funciones desde octubre de 2024, mantiene pendientes estos órganos pese a compromisos previos. La página oficial del Congreso confirma que las comisiones relacionadas con feminicidios y personas desaparecidas son presididas por Sáhara Munira José Flores y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, respectivamente.

La manifestante acusó falta de atención y sostuvo que las familias siguen sin acceso efectivo a la justicia. Recordó que su hija fue asesinada y aseguró que hasta ahora no existe respuesta suficiente a su caso

Madres en Resistencia también señaló que el Congreso aprobó en junio el reglamento del Consejo de Participación de Víctimas en materia de feminicidios, pero reclama que el organismo aún no ha sido instalado.

La colectiva afirmó que en Chiapas existen más de seis mil personas desaparecidas, aunque dijo que el registro oficial reconoce alrededor de dos mil. También sostuvo que este año se contabilizan 29 feminicidios. Ambas cifras fueron presentadas por la organización durante la protesta.