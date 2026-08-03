Madres buscan solas; las autoridades no responden

– El abogado José Manuel Blanco acusa falta de apoyo en campo y retrasos para recibir denuncias por desaparición –

Las madres y familias de personas desaparecidas en Chiapas realizan búsquedas por su cuenta ante la falta de acompañamiento de las instituciones, denunció José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Abogados de Chiapas.

El abogado sostuvo que los colectivos salen a campo sin apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Comisión Estatal de Búsqueda ni la Comisión de Atención a Víctimas. “Si esperan que las autoridades correspondientes los apoyen, se van a quedar esperando”, afirmó en entrevista con OEM Informex.

Blanco Urbina señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta mil 954 casos en Chiapas, aunque organizaciones civiles calculan que la cifra supera los tres mil.

También criticó que las fiscalías tarden en recibir denuncias y no comiencen de inmediato las investigaciones, lo que reduce las posibilidades de localizar con vida a una persona. Añadió que muchas familias no denuncian por miedo o desconfianza.

El abogado pidió que las instituciones atiendan a las víctimas sin obligarlas a bloquear carreteras para ser escuchadas. También exigió resultados a la comisión especial del Congreso del Estado encargada de dar seguimiento a las acciones de búsqueda.