Mactumactzá, escuela paramilitar    

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… La escuela Normal Rural Mactumactzá se ha convertido en una academia PARAMILITAR para preparar guerrilleros. Al interior de los muros de la otrora institución para educar a los hijos de los campesinos e indígenas de pocos recursos y enviarlos a las zonas rurales a impartir clases, a enseñar, a combatir el analfabetismo, desde hace años se ha convertido en un nido de mujeres y hombres capacitados para organizar y participar en marchas de protesta, quema de camiones y saqueo de comercios. La SEP- federal tiene la obligación de supervisar estas escuelas y cerrarlas en caso de detectar que se han desviado del objetivo de preparar maestros, la pedagogía la ciencia social para transmitir aprendizaje. El examen físico disfrazado de “novatadas”, la tortura, es para conocer la capacidad de las y los aspirantes a ingresar de soportar presiones psicológicas y la resistencia corporal para desempeñar actividades bélicas. Las nuevas denuncias sobre este asunto que han presentado padres de familia de chicas que aspiraban a estudiar en la Mactumactzá, confirma lo que siempre se ha dicho, el horror que se vive al interior de esta escuela. El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca ha dicho que se castigará a los culpables de estos delitos. La Sep-federal, estatal, la FGR (Fiscalía General de la Republica), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deberían intervenir para clausurar la Mactumactzá y evitar sigan capacitando a guerrilleros que salen a las calles a delinquir. Los tuxtlecos ya estamos hasta la madre de tanta violencia.

Continuamos… Exfuncionarios traen escoltas armados que los cuidan. El exalcalde de Villaflores Mariano Rosales Zuarth se pasea en la capital chiapaneca custodiado de varios “guaruras”, como un jefe la mafia. Mariano hace días armó un escándalo al estacionarse en lugar prohibido ya que tenía que pagar el parquímetro y se negó a hacerlo, sus escoltas agredieron a una mujer policía y la amenazaron por infraccionarlo, ante la mirada de desprecio de la gente que lo observaba. Aquí la diferencia, la servidora pública una mujer que trabaja en la dirección de Tránsito municipal, es la responsable de supervisar que los vehículos que se estacionen en el perímetro del parque de la Marimba cumplan pagando el parquímetro únicamente llevaba su libreta, los “guarros” iban armados. Sin embargo, apoyada por sus compañeros de Tránsito, levantaron la infracción al soberbio exalcalde que allá en Villaflores se le conoce por mafioso. ¿La ley castigará a este malandrín de Mariano o le perdonarán la infracción? Cualquier otro ciudadano estaría en la cárcel por llevar guaruras, armas y por agredir a los elementos de la policía.

Seguimos… Asunto pendiente. La impunidad que se dio en el sexenio pasado no tuvo límites y algunos casos siguen sin resolverse. Una mancha de sangre imborrable ha quedado en las instalaciones del Instituto del Deporte en Chiapas. Aquel 14 de enero de 2020 en los baños del gimnasio del Indeporte, fue encontrada sin vida Jade Guadalupe Yuing Gómez, una deportista de alto rendimiento de apenas 13 años de edad. El entrenador deportivo de origen cubano, Luis Olmos, dicen que en ocasiones solía “asfixiar” con las cintas de judo a las y los adolescentes que entrenaba como castigo por no hacerlo bien. Además, para que corrieran más rápido les aventaba piedras. La directora general del Indeporte Chiapas en ese entonces, era Tania Robles que sabía perfectamente el comportamiento del entrenador Luis Olmos. Adriana Gómez Martínez, madre de la menor y fundadora del colectivo Madres en Resistencia en Chiapas, familiares, amigos y activistas realizaron una protesta para denunciar que después de seis años, falta de avances en las investigaciones y el encubrimiento sistemático de lo que consideran un feminicidio disfrazado de suicidio. Así las cosas.

Terminamos… En una entrevista que le hacen al maestro Jacobo Zabludovsky, se refiere a la libertad de expresión de esta manera. “Más vale el abuso de la libertad de opinar, que el más leve ejercicio de una restricción” … Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.