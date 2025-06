Lupita D’Alessio arremete contra BoBo Producciones y se disculpa después

• Lupita D’Alessio reconoció que actuó desde el enojo y la inmadurez en sus críticas a BoBo Producciones, por las cuales se disculpó

México.- La cantante Lupita D’Alessio ofreció disculpas a BoBo Producciones después de acusar una “comunicación cerrada” y “faltas de respeto”.

La tarde del domingo, la ‘Leona Dormida‘ aseguró que ya no deseaba tener relación laboral alguna con BoBo Producciones, toda vez que había recibido faltas de respeto de su parte.

Señaló que no había sido notificada sobre el concierto pactado para el 28 de junio en Xalapa, Veracruz.

“Por no tener información, por no tener transporte, no tener todos los datos, la logística, hay posibilidades de que no vaya”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Lupita D’Alessio subrayó al empresario que contrató su espectáculo que si no acudía al concierto de Xalapa sería por la mala gestión de la compañía.

“Yo no soy la responsable sino BoBo Producciones, con quien hizo el trato… Sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco”, expresó.

Horas después, Lupita D’Alessio eliminó su video de crítica y la mañana de este lunes publicó una disculpa a BoBo Producciones.

“Yo estuve mal ayer, yo estaba muy enojada. No es que me justifique pero no está bien lo que hice”, reconoció.

La cantante explicó que las supuestas ‘faltas de respeto’ recibidas fueron en realidad falta de comunicación entre ambas partes.

Refirió que su pronunciamiento fue producto del enojo y desesperación por no saber “esperar los tiempos” de la empresa.

“Yo no me esperé, hablé desde el enojo. Claro que voy a Xalapa, porque estoy anunciada y así es”, destacó.

De esta forma, Lupita D’Alessio ofreció disculpas a Ari Borovoy, Jack Borovoy, Sonia, Sara y a todo el equipo de la compañía.

“Me vi muy inmadura. Les pido perdón. A BoBo Producciones mi respeto, mi admiración… Les pido (ofrezco) una disculpa, estoy avergonzada por esto”, acotó.

Confirmó, por último, que sí se presentará el 28 de junio en Xalapa, Veracruz.

Hasta el momento ni Ari Borovoy o BoBo Producciones se han pronunciado respecto al desencuentro.

Foto: Especial