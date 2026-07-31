﻿Luis Miguel se convierte en la imagen de Coca Cola 

• A 35 años de su icónico comercial, Luis Miguel regresa como la imagen principal de The Coca-Cola Company para celebrar el centenario de la marca en México

México.- El regreso más esperado de la publicidad ha llegado. Treinta y cinco años después, Luis Miguel vuelve a unirse a Coca-Cola para celebrar el centenario de la marca en México, apelando a la nostalgia y demostrando que su influencia sigue intacta en la cultura pop actual.

La noticia ha sacudido fuertemente las plataformas digitales tras la publicación de un misterioso material audiovisual en redes sociales, específicamente en Instagram. En este contenido viral, se confirma oficialmente que El Sol de México es el nuevo rostro estelar de la campaña conmemorativa de la famosa bebida, desatando la euforia de sus millones de seguidores en todo el mundo.

Bajo el emotivo y poderoso lema «Nuestra fórmula es siempre juntos», Coca-Cola busca rendir un sentido homenaje a las familias mexicanas. La intención principal de esta ambiciosa iniciativa es celebrar los momentos compartidos, las largas sobremesas y las tradiciones inquebrantables que han perdurado durante el último siglo en los hogares del país.

Para comprender la verdadera magnitud y el peso cultural de este anuncio, es estrictamente necesario viajar en el tiempo hasta principios de la década de los noventa. Fue exactamente en esa época dorada cuando el artista protagonizó uno de los comerciales más icónicos, exitosos y recordados de la televisión latinoamericana, marcando un hito en la publicidad.

En aquel entonces, el aclamado intérprete de baladas y boleros popularizó el famoso eslogan «Vive la sensación». Para lograr este impacto, adaptó magistralmente la letra de su rotundo éxito musical «¿Será que no me amas?», creando un fenómeno mediático sin precedentes que marcó profundamente a toda una generación de consumidores y fanáticos de la música en español.

Hoy en día, la nueva colaboración busca revivir esa misma magia en un contexto completamente diferente, dominado por la inmediatez de las redes sociales. Este esperado reencuentro demuestra con creces que la relación entre el ídolo musical y la empresa de bebidas trasciende el tiempo, las fronteras geográficas y las modas pasajeras de la exigente industria del entretenimiento.

Según declaraciones recientes compartidas por el propio artista a través de comunicados oficiales, celebrar este centenario tiene un significado sumamente profundo a nivel personal y profesional. Para él, esta colaboración representa una historia llena de música, recuerdos invaluables y momentos mágicos que, expresado en sus propias palabras, no se explican con palabras, sino que se sienten directamente en el corazón.

Con información de El Informador

Foto: Instagram