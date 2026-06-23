Locatarios tzeltales denuncian despojo en Ocosingo

– Integrantes del CNI acusaron hostigamiento, robo de locales e inacción oficial en el mercado Belisario Domínguez –

Integrantes tzeltales del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes”, de la zona 10 Patria Nueva, denunciaron hostigamiento, amenazas, robo, retención de personas y despojo de espacios de trabajo en el Mercado Público Tradicional Belisario Domínguez, en Ocosingo.

En conferencia de prensa, Blanca Arely López Méndez, Sara Toledo y Enrique López señalaron que el conflicto afecta a 39 copropietarios legítimos. Acusaron inacción y presunta complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno ante agresiones que, dijeron, vulneran sus derechos humanos y laborales.

Los denunciantes explicaron que el mercado fue fundado el 15 de enero de 1985 como resultado del esfuerzo comunitario. Aseguraron que el predio, de más de tres mil 700 metros cuadrados en el barrio Candelaria, fue entregado legalmente y ratificado en 1999 por autoridades municipales.

Según los locatarios, el conflicto escaló desde 2008, cuando el ayuntamiento intentó convertirlos en concesionarios y cobrarles piso por vender en sus propios locales. Para defenderse, formaron una coalición y obtuvieron una escritura pública tras un juicio civil.

Pese a ello, denunciaron la demolición y despojo de locales, además de amenazas contra integrantes del mercado. Pidieron una mesa interinstitucional, restitución de espacios, avance en carpetas de investigación y garantías de seguridad. (Foto: Especial)