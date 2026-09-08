Locatarios de Tapachula alistan amparos contra alcalde

– Comerciantes denuncian abandono, presunta corrupción y desorden en mercados; también preparan juicio político –
Locatarios de mercados y habitantes de distintas colonias de Tapachula anunciaron que preparan amparos y un juicio político contra el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, al considerar que existe abandono en espacios públicos, falta de aplicación del Reglamento de Mercados y presuntas irregularidades en la administración.
De acuerdo con información publicada por REG Noticias, los inconformes señalaron problemas como banquetas ocupadas por comercio ambulante, acumulación de basura, baños públicos en malas condiciones y presencia de cantinas clandestinas.
Los comerciantes también denunciaron que algunos locales de mercados son utilizados como bodegas o permanecen en condiciones insalubres, además de señalar presuntos cobros de piso y actos de extorsión, acusaciones que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Los manifestantes sostienen que las vías administrativas y el diálogo no han dado resultados, por lo que recurrirán a mecanismos legales para exigir atención a sus demandas.
También acusaron presunto abuso de poder y falta de supervisión municipal. Hasta el momento no se ha informado de una respuesta pública del Ayuntamiento a los señalamientos ni de procedimientos formales iniciados por las instancias mencionadas.