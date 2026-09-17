Localizan con vida a seis extraviados en la Lacandona

– Cuatro trabajadores de Conanp y dos lacandones perdieron la ruta durante un recorrido; fueron ubicados a salvo –

Seis personas que habían perdido la ruta durante un recorrido en la Selva Lacandona fueron localizadas con vida y se encuentran a salvo. El grupo estaba integrado por cuatro trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y dos habitantes de la Comunidad Lacandona.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que desplegó personal para buscarlos por tierra y por vía fluvial, luego de que se reportara que el grupo había perdido la ruta establecida debido a las condiciones de difícil acceso y a problemas de geolocalización.

Las labores se concentraron en la ruta Tzendales–Indio Pedro y sobre el río San Pedro. En el operativo participaron elementos especializados con equipos GPS, comunicación satelital y atención paramédica para atender cualquier emergencia durante la búsqueda.

La dependencia señaló que el despliegue se realizó bajo la coordinación de su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Tras las acciones de búsqueda, las seis personas fueron ubicadas y puestas a salvo.