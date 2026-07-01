﻿Localizan con vida a la nieta de Paquita la del Barrio

• No se especifica en dónde fue localizada Gerardo Grajales, ni las circunstancias en las que sucedió

México.- La nieta de Paquita la del Barrio, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, fue localizada con vida después de 40 días de su desaparición, informó Alejandra Chávez, vocera y familiar de la joven de 28 años, a través de un comunicado en la página oficial en Facebook, Buscando a Kelly.

Fue vista por última ocasión el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Después de días de angustia, incertidumbre y una búsqueda incansable, hoy nuestra familia puede volver a abrazarla. Este momento representa un verdadero milagro y una bendición que recibimos con humildad, esperanza y un profundo agradecimiento a Dios”, señaló el documento.

El texto no especifica en dónde fue localizada Gerardo Grajales, ni las circunstancias en las que sucedió.

Asimismo, pidió prudencia y respeto, tanto para la nieta como para la familia; sin embargo, aunque fue encontrada, las investigaciones no se detendrán.

“Nuestra familia seguirá colaborando con las instituciones competentes, porque creemos firmemente que encontrar a Kelly con vida representa un milagro, pero conocer toda la verdad será el acto de justicia que ella merece”, señaló el comunicado.

Además, agradeció a las autoridades que participan en el caso.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial