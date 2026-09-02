Localizan a pescadores desaparecidos en Paredón

– Víctor Andrés Solís fue llevado de urgencia a un hospital; su padre, Saraín Solís Fuentes, fue hallado sin vida –

Víctor Andrés Solís y su padre, Saraín Solís Fuentes, quienes permanecían desaparecidos desde el lunes tras salir a pescar en la Bahía de Paredón, municipio de Tonalá, fueron localizados este miércoles.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo informó que Víctor Andrés fue encontrado con vida y trasladado de manera urgente al hospital Juan C. Corzo para recibir atención médica debido a las condiciones en las que fue localizado. La dependencia no precisó su estado de salud.

En el mismo operativo de búsqueda fue localizado sin vida Saraín Solís Fuentes, padre de Víctor. La dependencia estatal confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del sector pesquero.

Ambos habían salido a realizar actividades de pesca en la Bahía de Paredón y desde el lunes no se tenían noticias sobre su paradero, por lo que familiares comenzaron a buscarlos y posteriormente solicitaron apoyo de las autoridades.

En las labores participaron cuerpos de seguridad, rescate y otras personas que se sumaron a la búsqueda.