Localizan a joven sin vida en canal de riego

– El cuerpo fue encontrado a orilla de la carretera Jarritas-Ciudad Hidalgo; no presentaba lesiones visibles –

Un hombre de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida la mañana de este martes dentro de un canal de riego, a orilla de la carretera Jarritas-Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate.

El hallazgo fue realizado por una mujer que caminaba hacia el canal y observó el cuerpo, por lo que solicitó apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron a la persona boca abajo. De acuerdo con los primeros reportes, a simple vista no presentaba lesiones visibles.

El hombre permanece en calidad de desconocido. Como señas de identificación, vestía camisa de manga larga color gris y short tipo bermuda amarillo con rojo.

Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense del ejido Álvaro Obregón, donde se practicarán los estudios necesarios para establecer la causa de muerte y tratar de identificar a la víctima.

Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del hallazgo.