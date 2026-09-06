Localizan a dos sujetos; los habían secuestrado

– Sabdiel “N” y un menor de 15 años fueron encontrados sanos y salvos en un camino de extravío en Villa Comaltitlán –

Dos personas que habían sido reportadas como privadas de la libertad fueron localizadas con vida en el ejido Las Murallas, municipio de Villa Comaltitlán, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Los localizados fueron identificados como Sabdiel “N” y un menor de 15 años. Ambos fueron encontrados sanos y salvos en un camino de extravío, luego de un operativo desplegado por elementos de la Guardia Estatal Preventiva.

De acuerdo con la dependencia, la búsqueda comenzó después de que el caso fuera reportado al Escudo Pakal C5, desde donde se activaron los protocolos correspondientes para ubicar a las dos personas.

Tras establecer recorridos en la zona, los elementos lograron dar con el paradero de Sabdiel “N” y del adolescente, sin que se reportaran lesiones visibles ni afectaciones que requirieran atención médica de emergencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre cuánto tiempo permanecieron desaparecidos, quiénes habrían participado en la privación de la libertad ni las circunstancias en las que fueron encontrados.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por estos hechos.