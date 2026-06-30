Lo vinculan por doble homicidio en Mezcalapa



– El juez le dictó prisión preventiva; el crimen de Franco “N” y Joseph “N” ocurrió en Nuevo San Juan en 2021 –

Gerardo “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Franco “N” y Joseph “N”, ocurrido el tres de mayo de 2021 en el barrio Nuevo San Juan, municipio de Mezcalapa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la resolución fue obtenida a través de la Fiscalía de Distrito Centro, luego de que el juez de Control valoró los datos presentados dentro de la causa penal por este doble crimen.

El caso se remonta a hechos registrados en Nuevo San Juan, donde Franco “N” y Joseph “N” perdieron la vida. La autoridad no detalló en el reporte oficial cómo ocurrió la agresión ni las circunstancias en que habría participado el imputado, por lo que la información se mantiene limitada a la vinculación dictada por el juez.

Como parte de la audiencia, el juez impuso a Gerardo “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal en su contra. Además, otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.