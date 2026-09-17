Lo detienen por no dar manutención en Mapastepec

– Los hechos se investigan desde julio de 2019 y la víctima es una persona menor de edad de identidad reservada –

Raybely “N” fue detenido en Mapastepec como responsable del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de una persona menor de edad cuya identidad permanece reservada.

La Fiscalía General del Estado informó que la orden de aprehensión fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo. De acuerdo con la investigación, los hechos que dieron origen al proceso se registran desde julio de 2019 y continúan hasta la fecha.

Tras su captura, el acusado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que solicitó su detención. Será esa autoridad la encargada de definir su situación jurídica conforme avance el proceso.

El caso está relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar hacia una persona menor de edad. La Fiscalía indicó que mantiene abiertas las investigaciones derivadas de denuncias que involucren a niñas, niños y adolescentes.

El detenido permanecerá sujeto al procedimiento judicial mientras se determina su situación jurídica.