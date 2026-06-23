Lluvias y calor marcarán este miércoles en Chiapas

– Onda tropical elevará el potencial de tormentas; Tuxtla, Tapachula y Palenque seguirán con calor –

Una nueva onda tropical aumentará el potencial de lluvias en Chiapas este miércoles 24 de junio, con tormentas, descargas eléctricas y rachas de viento en varias regiones del estado.

Aunque el ingreso de humedad favorecerá precipitaciones durante la tarde y noche, el calor no dará tregua en las zonas más bajas. En Tuxtla Gutiérrez se espera un día cálido, con máximas cercanas a 33 grados y probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde y noche.

En San Cristóbal de Las Casas el ambiente será más fresco y húmedo, con cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes hacia la tarde. Las temperaturas podrían moverse entre 13 y 22 grados, por lo que en las zonas altas también podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana y la noche.

Tapachula mantendrá condiciones calurosas y bochornosas, con máximas alrededor de 35 grados y posibilidad de lluvias por la tarde. En Palenque, el termómetro también rondará los 35 grados, con humedad elevada y chubascos hacia la noche.

Autoridades recomiendan tomar precauciones por encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas de montaña. El pronóstico seguirá bajo vigilancia, sobre todo en municipios donde la combinación de lluvia, calor y humedad puede complicar caminos, viviendas y actividades al aire libre. (Foto: Especial)