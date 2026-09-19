Lluvias provocan deslaves y daños en casas de Tila

– En Usipa y Anexo Cantico hubo afectaciones en caminos; no se reportaron personas lesionadas ni atrapadas –

Las lluvias registradas en la Región Tulijá Tseltal Chol provocaron deslaves y daños en viviendas del municipio de Tila durante la noche del viernes, informó Protección Civil Chiapas.

En la localidad de Usipa, un deslizamiento de ladera cayó sobre una vivienda y movilizó a elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal. Tras revisar el inmueble, las autoridades confirmaron que no había personas atrapadas.

En Anexo Cantico, otro deslave afectó un tramo de camino y dañó una vivienda construida con lámina, principalmente en paredes y techo. De acuerdo con el reporte disponible, ninguna persona resultó lesionada y la familia se encuentra fuera de peligro.

La Región Tulijá Tseltal Chol permanece bajo Alertamiento Amarillo debido a las lluvias. Personal operativo continúa en la zona para revisar las condiciones de seguridad y documentar nuevas afectaciones que pudieran presentarse.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar circular por zonas donde exista riesgo de nuevos deslizamientos.