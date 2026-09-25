Lluvias golpean cinco municipios del estado

– Protección Civil reportó afectaciones en Pichucalco, Chiapa de Corzo, Tapachula, La Concordia y Chilón –

Las lluvias registradas este viernes dejaron nuevas afectaciones en por lo menos cinco municipios de Chiapas, con daños en estructuras, aumento de ríos, deslizamientos y un tramo carretero que continúa cerrado.

En Pichucalco, Protección Civil atendió daños parciales en el domo de usos múltiples del ejido Viejo Nicapa. La revisión preliminar detectó deformación y desprendimiento de parte de la cubierta, además de afectaciones eléctricas, sin personas lesionadas.

En Chiapa de Corzo colapsó una barda de una vivienda en construcción ubicada junto a un río, en la colonia Plan Chiapas. El sitio fue identificado como zona de riesgo y no había personas dentro del inmueble.

En Tapachula, brigadas liberaron un taponamiento en el puente de la calle Alianza, sobre el río Janeiro. También mantienen vigilancia en el Canal Fluvial de Colinas del Rey y en el río Texcuyuapan, cuyos niveles aumentaron tras las lluvias.

En La Concordia continúa cerrado el paso vehicular en el puente del arroyo El Terrero, sobre el tramo Benito Juárez–La Tigrilla, mientras se evalúan los daños.

En Chilón, un deslizamiento afectó la pared posterior de una vivienda en Pojkol Palma. La habitante fue trasladada temporalmente con vecinos como medida preventiva. No se reportaron personas lesionadas.

Ante el aumento de las lluvias, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y reportar cualquier situación de riesgo al 911.