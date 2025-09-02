Lluvias causan caída de árboles y daños en escuelas

– Protección Civil atendió afectaciones por reblandecimiento de suelo en colonias y planteles escolares de Suchiate –

La Secretaría de Protección Civil del municipio de Suchiate informó que brindó atención a diversas afectaciones provocadas por las lluvias recientes, las cuales ocasionaron reblandecimiento de suelo y caída de árboles en distintos puntos de la cabecera municipal.

Entre los daños reportados se encuentran afectaciones en planteles escolares como el COBACH Plantel 21 y la Escuela Primaria Allende, donde se registraron árboles caídos y complicaciones derivadas de la humedad acumulada.

También se reportaron cortes de energía eléctrica y caída de ramas en varias colonias, incluyendo San Juan, Zapata, 15 de Enero y La Esperanza. Las brigadas de Protección Civil acudieron a realizar recorridos, evaluar riesgos y remover árboles que representaban peligro para la población.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales establecidos. Además, recordaron la importancia de evitar transitar por zonas con encharcamientos o estructuras inestables durante las lluvias. (Fotos: Cortesía)