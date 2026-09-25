Llevan jornada preventiva por la paz a Patria Nueva

– Gobierno y comunidad acercaron servicios y actividades para atender violencia, adicciones e inseguridad –

La colonia Patria Nueva fue sede de la “Jornada por la Paz, Prevenir para el Buen Vivir”, enfocada en acercar servicios, orientación y actividades comunitarias a las familias como parte de las acciones de prevención de la violencia y la inseguridad.

La secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, encabezó la jornada junto con autoridades federales, estatales y municipales. Señaló que estos encuentros permiten escuchar directamente a la población y atender factores sociales relacionados con adicciones, violencia e inseguridad.

Durante la actividad se ofrecieron servicios y orientación, además de acciones educativas, culturales y deportivas para fortalecer la convivencia y generar entornos más seguros.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la necesidad de atender las causas de la violencia, mientras el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, planteó mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

También participaron la VII Región Militar, Guardia Nacional y dependencias de salud, educación, medio ambiente, deporte, juventud y protección civil.

Las autoridades señalaron que estas acciones continuarán en territorio como parte de la política preventiva impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y en concordancia con la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.