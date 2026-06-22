Llevan 15 días sin agua y el alcalde ni sus luces

– En Comitán vecinos señalan que pipas favorecieron a trabajadores municipales, mientras hogares soportaron el corte –

Miles de personas pasaron 15 días sin servicio de agua potable en Comitán, sin que el alcalde del PT, Mario Antonio Guillén, explicara públicamente las causas de la suspensión.

El corte golpeó a hogares de distintas zonas del municipio. Ante la falta de información oficial, entre los usuarios corrió la versión de que el desabasto pudo estar relacionado con una avería en las bombas de extracción y rebombeo, aunque el ayuntamiento no confirmó ese motivo.

El suministro comenzó a restablecerse de manera paulatina la noche del domingo, después de dos semanas de crisis. Para muchas familias, el regreso del agua llegó tarde, luego de días enteros de cargar cubetas, cuidar sus últimas reservas y buscar cómo resolver lo básico en pleno estiaje.

Habitantes señalaron que, durante el problema, trabajadores del ayuntamiento y familiares recibieron agua mediante pipas de Protección Civil, mientras la mayoría tuvo que arreglárselas con lo poco que tenía almacenado. Esa molestia creció por el silencio del gobierno municipal y por los cortes que, según los vecinos, se repitieron varias veces durante el año.

En medio del malestar, ciudadanos también señalan que existe la posibilidad de que Mario Antonio Guillén deje la alcaldía para buscar una diputación. Por eso le exigen que, antes de pensar en irse, atienda de fondo el desabasto y los problemas que siguen pegando a Comitán.