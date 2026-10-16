﻿Líder de las «Cucarachas» es detenido en Nueva Delhi

• La detención se produjo cuando el dirigente se dirigía a la protesta donde ya se encontraban cientos de manifestantes en Nueva Delhi

India.- La Policía de Nueva Delhi detuvo este viernes a Abhijeet Dipke, fundador del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como las «Cucarachas», justo cuando daba comienzo una nueva protesta para pedir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La detención se produjo cuando el dirigente se dirigía a la protesta donde ya se encontraban cientos de manifestantes. En un vídeo difundido por la propia organización en sus redes sociales, se observa cómo varios agentes introducen por la fuerza a Dipke en un vehículo policial para llevárselo del lugar.

«¡Este Gobierno tiene mucho miedo de que los jóvenes ondeen la bandera nacional! ¡Dictadura!», denunció el CJP a través de la red social X minutos después del arresto, calificando la captura de su líder como «una grave violación de sus derechos».

A esta intervención se sumó la detención de la activista estudiantil Neha Bora, otra de las caras visibles del movimiento junto a Dipke. Según informó su equipo a través de su cuenta en X, la joven «fue arrastrada y detenida por la Policía frente a la embajada de Nepal en Nueva Delhi mientras lideraba una marcha» en dirección a Connaught Place.

La formación desafió a las autoridades asegurando que la represión policial solo logrará avivar las movilizaciones: «¿A cuántos arrestará (el Gobierno de) Modi-Shah? «¡Por cada arresto que haga este Gobierno, más jóvenes saldrán a las calles!», expresó.

Para intentar sortear el fuerte dispositivo de seguridad desplegado en el céntrico distrito comercial de la capital y evitar las detenciones por agrupamiento ilícito, el movimiento había publicado horas antes unas instrucciones para sus simpatizantes.

La orden era acudir en grupos de menos de cinco personas, desplegar la bandera tricolor india (Tiranga), hacerse una fotografía y marcharse de forma pacífica para demostrar que ondear la bandera «no es un delito».

Esta misma mañana, las autoridades ya se habían personado en el domicilio de Dipke para exigirle la firma de documentos legales bajo presuntas acusaciones de incitar a la violencia.

En paralelo, el gobernante Partido Popular Indio (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, había emitido un comunicado acusando a los manifestantes de buscar una «revolución antinacional» y sembrar la «anarquía» en el país.

Estas detenciones descabezan casi por completo a la organización, sumándose al de otros dos portavoces que permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Tihar tras participar el martes en una protesta en Jantar Mantar, un espacio tradicional de manifestaciones al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.

Las «Cucarachas», surgidas en mayo como un movimiento satírico juvenil contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes universitarios, han extendido sus protestas a la revisión del censo electoral, por la que exigen la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, al que responsabilizan de presuntas irregularidades.

Con información de EFE

Foto: EFE