Liberan 13 cocodrilos en el Cañón del Sumidero

– Los ejemplares fueron devueltos a su hábitat natural mediante un procedimiento técnico coordinado con la Conanp –

La Unidad de Reacción Anfibia Pakal liberó 13 cocodrilos en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, como parte de un operativo realizado en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los ejemplares habían sido rescatados previamente y fueron devueltos a su hábitat natural mediante un procedimiento técnico y controlado.

En las labores participaron elementos de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal y personal especializado de la Conanp, quienes se encargaron del manejo y liberación de los reptiles dentro del área natural protegida.

La dependencia estatal señaló que el procedimiento se realizó bajo medidas de seguridad para evitar riesgos tanto para los animales como para el personal que intervino.

No se informó en qué zonas fueron rescatados originalmente los 13 cocodrilos ni cuánto tiempo permanecieron bajo resguardo antes de ser liberados, tampoco se detalló la edad, tamaño o condición de cada ejemplar al momento de su retorno al Cañón del Sumidero.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que este tipo de acciones se realizan en coordinación con autoridades ambientales para atender rescates de fauna silvestre y devolver a los animales a condiciones adecuadas dentro de su entorno natural.