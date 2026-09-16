Ley de las 40 horas laborales y control horario: ventajas de digitalizar el registro de jornada

La reducción de la jornada laboral en México no consiste únicamente en restar horas al calendario semanal. Para las empresas supone revisar turnos, coberturas, horas extraordinarias y distribución de cargas de trabajo, además de disponer de registros suficientemente precisos para saber qué está ocurriendo en cada equipo. El reto será reducir progresivamente el tiempo de trabajo sin perder de vista la continuidad de la actividad ni la correcta gestión de la plantilla.

La transición será gradual: durante 2026 se mantienen las 48 horas semanales y, a partir de 2027, el máximo descenderá a 46 horas, después a 44 en 2028 y 42 en 2029, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. La reducción no podrá implicar una disminución de salarios o prestaciones.

¿Qué supone la jornada de 40 horas para la organización de una empresa?

La reforma laboral obliga a mirar la jornada desde una perspectiva más amplia. Una compañía con producción continua, por ejemplo, tendrá unas necesidades distintas de las de una oficina con horario estable o una empresa con varios centros y turnos rotativos.

El periodo de adaptación permite revisar cómo se distribuye realmente el tiempo de trabajo antes de que comiencen las reducciones anuales. No se trata únicamente de modificar horarios sobre el papel, sino de estudiar coberturas, descansos y necesidades de personal para mantener la operativa.

¿Por qué adquiere más importancia el control horario?

Cuando los límites de jornada cambian, conocer las horas efectivamente realizadas cobra especial relevancia. El nuevo marco contempla además el registro electrónico de la jornada, reforzando la necesidad de disponer de información que permita diferenciar correctamente el tiempo ordinario del extraordinario.

Frente a registros dispersos o revisiones manuales, digitalizar el proceso permite ordenar entradas, salidas e incidencias y detectar con mayor facilidad desviaciones respecto a los horarios previstos.

Un buen control horario no debería limitarse a registrar cuándo empieza y termina la jornada; también debe facilitar su posterior gestión.

¿Qué ventajas aporta integrar horarios y recursos humanos?

El verdadero salto aparece cuando el registro de jornada deja de funcionar de manera aislada. Un programa de recursos humanos puede reunir información relacionada con empleados y facilitar su conexión con procesos como ausencias, incidencias, turnos o nóminas.

Pensemos en una empresa con diferentes horarios: si una incidencia debe trasladarse manualmente desde el control de asistencia hasta la gestión laboral, aumenta el trabajo administrativo y también la posibilidad de que existan discrepancias.

Integrar ambos entornos permite que el dato registrado durante la jornada pueda aprovecharse posteriormente sin reconstruir la información en cada proceso.

¿Cómo prepararse para la reducción progresiva de horas?

Esperar a 2030 para reorganizar la plantilla tendría poco sentido, ya que la reducción comienza en 2027. Las empresas pueden aprovechar el periodo actual para analizar cuánto tiempo se trabaja realmente, dónde se concentran las horas extraordinarias y qué puestos presentan mayores dificultades de cobertura.

Digitalizar estos registros ofrece además un histórico útil para comparar periodos y anticipar ajustes. La ventaja no reside simplemente en sustituir el fichaje manual por uno electrónico, sino en convertir las horas trabajadas en información con la que planificar mejor turnos, recursos y costes laborales.

Con una transición escalonada durante varios años, disponer de esa perspectiva puede facilitar que cada reducción anual se afronte como un ajuste planificado y no como una reorganización de última hora.