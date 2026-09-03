Levantan a dos motociclistas cerca de El Campanario

– Fiscalía confirmó la privación ilegal de la libertad; uno fue golpeado y del segundo solo quedó la motocicleta –

Dos motociclistas fueron privados ilegalmente de la libertad la noche de este jueves cerca de los condominios Bienestar, junto a la colonia El Campanario, en Tuxtla Gutiérrez, luego de ser perseguidos por un grupo armado que viajaba en vehículos particulares.

De acuerdo con testimonios recabados en comercios de la zona, los agresores alcanzaron primero a uno de los jóvenes sobre la calzada al Club Campestre y le cerraron el paso contra los andadores de los edificios. Ahí lo golpearon con tablas y un bate hasta dejarlo malherido, para después subirlo por la fuerza a una camioneta.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar y localizó manchas hemáticas en el sitio donde ocurrió la agresión.

Minutos después, el segundo motociclista fue interceptado sobre el Camino al Club Campestre, a la vuelta de los mismos edificios. En ese punto únicamente fue localizada su motocicleta abandonada.

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Hasta el momento no existen testimonios que permitan establecer si el segundo joven fue herido o si también fue obligado a subir a un vehículo. La versión inicial hablaba de un accidente, pero fuentes de la Fiscalía confirmaron que se trató de la privación ilegal de la libertad de dos hombres, aún no identificados.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer el paradero de ambos y esclarecer cómo ocurrieron los hechos. (Fotos: Redes sociales)