﻿Lechuzas firma séptima victoria consecutiva en Liga TDP

• El equipo universitario supera 4-1 a FC Iguanas, en actividad de la fecha 7, y se convierte en líder nacional

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) firmó su séptima victoria consecutiva en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX, tras superar 4-1 a FC Iguanas, en duelo de la Fecha 7, celebrado en la Unidad Deportiva de Pijijiapan.

El cuadro universitario salió decidido a mantener su paso perfecto y abrió el marcador muy pronto

(minuto 2), en un centro que la defensa no logró sacar del área y atento estuvo Henry Delgado para prender el balón a quemarropa y marcar el 1-0.

Lechuzas no quitó el pie del acelerador y generó el 2-0 a los 18 minutos, a través de una llegada por izquierda desde donde vino un centro al corazón del área que Luis Pérez logró empujar al fondo, aprovechando que el portero se quedó cortó al intentar cortar el viaje del balón.

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez mantuvo la iniciativa y anotó el 3-0 antes de irse al medio tiempo, ahora en una acción que inició por la derecha, desde donde vino un centro a segundo poste que la defensa desvió en primera instancia, pero el balón quedó a los pies de Josué Barragán, quien no dejó escapar la ocasión para fusilar la portería y marcar su primer gol de la tarde en el minuto 38.

El 4-0 llegó apenas iniciado el segundo tiempo (minuto 51), en los botines de Barragán, que con una gran volea dentro del área conectó un recentro para enviar el balón al fondo y sellar su doblete.

FC Iguanas hizo ajustes para cerrar su defensa y marcó el 1-4 en un disparo de fuera del área de Ederley Delgado para poner cifras definitivas al minuto 74.

De esta forma, Lechuzas UPGCH llegó a 21 puntos para afianzarse como súper líder del Grupo 2 y aparecer por primera vez en lo más alto de la clasificación nacional de la Liga TDP MX.

El siguiente compromiso de los universitarios será el viernes 23 de octubre, cuando reciba a Felinos 48, en el marco de la Fecha 8.