Le aseguran marihuana y efectivo en Simojovel

– Luis “N” llevaba ocho bolsas y tres cigarrillos con marihuana, además de una báscula, celular y dinero –

Luis “N” fue detenido en el tramo carretero Simojovel–El Bosque luego de que elementos de seguridad le aseguraran varias dosis de marihuana, una gramera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La detención ocurrió durante patrullajes realizados por la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Municipal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, al hombre le encontraron ocho bolsas de nylon transparente con hierba verde con características de marihuana, además de tres cigarrillos que contenían hierba verde y seca similar al mismo narcótico.

Durante la revisión también fueron localizados una gramera, un teléfono celular, dinero en efectivo y una mochila negra. La dependencia no precisó la cantidad de efectivo asegurado ni detalló si el detenido cuenta con antecedentes o si existe alguna investigación adicional en su contra.

Luis “N” y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos. Será esa instancia la encargada de determinar su situación jurídica y definir el curso de las investigaciones derivadas de la detención.