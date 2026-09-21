Las Rosas a la nueva metrópoli regional “Balún Canán”

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

El municipio de Las Rosas da un paso histórico hacia su reordenamiento territorial y desarrollo económico al formalizarse su incorporación a la Zona Metropolitana “Balún Canán”, un polo de cooperación e integración regional impulsado desde el gobierno estatal de Eduardo Ramírez en coordinación con los municipios del sureste chiapaneco.

Para la administración que encabeza el alcalde Toño Orantes Noriega, esta adhesión representa una palanca estructural para superar el rezago en planeación urbana, optimizar la movilidad cotidiana de la ciudadanía pinolteca y articular la economía local —basada fuertemente en el sector agropecuario y el comercio de la Meseta— a cadenas de valor de mayor escala.

La Zona Metropolitana Balún Canán agrupa formalmente a Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas, Tzimol, La Independencia, Las Rosas y Maravilla Tenejapa. Para Orantes Noriega, la pertenencia a este esquema metropolitano significa dejar de ver a los municipios vecinos como puntos aislados y asumirlos como un sistema urbano-rural compartido.

La metropolización de la región no es un trámite administrativo; es la puerta de entrada a una planeación metropolitana real en materia de servicios, abasto, seguridad y obra pública coordinada. Las Rosas tiene mucho que aportar y mucho que ganar al vincularse con el dinamismo comercial de Comitán y de toda la franja limítrofe”, ha apuntado el edil en reuniones de seguimiento regional.

INFRAESTRUCTURA Y DETONACIÓN PRODUCTIVA

La integración metropolitana coindice con los esfuerzos de conectividad carretera en la zona, destacando la importancia de ejes de comunicación como el corredor El Carmelito–Las Rosas–Pujiltic, vital para abatir tiempos de traslado de mercancías agrícolas y facilitar el flujo de visitantes hacia las rutas culturales y naturales de la zona

Con el nuevo marco metropolitano, el ayuntamiento de Las Rosas proyecta armonizar sus reglamentos de desarrollo urbano sustentable, gestionar recursos federales y estatales orientados a la mitigación ambiental y fortalecer la proyección turística de expresiones vivas del municipio —como sus arraigadas tradiciones de los Tancoy— integrándolas a los circuitos regionales de la meseta comiteca.

El siguiente paso para el gobierno de Toño Orantes radicará en la instalación de las comisiones de armonización municipal dentro del Consejo de Ordenamiento Territorial, garantizando que comunidades y cabecera municipal de Las Rosas participen en la toma de decisiones presupuestales y de infraestructura metropolitana que definirán el rostro del sureste de Chiapas para la próxima década.

En el corazón de la región Meseta Comiteca Tojolabal, la administración municipal encabezada por Toño Orantes Noriega ha mantenido un ritmo de trabajo enfocado en dar respuesta a las demandas más sensibles de la población, consolidando proyectos de infraestructura social, mejoramiento de servicios públicos y cercanía con las comunidades.

Desde el inicio de su gestión y reafirmando su compromiso con la ciudadanía, Orantes Noriega ha sostenido que el eje central de su gobierno es la gobernabilidad democrática y la atención directa a los sectores históricamente vulnerables, priorizando el bienestar de las familias de este municipio.

PT FORTALECIÓ SU PRESENCIA EN HUIXTÁN

Con la toma de protesta del nuevo Comité Municipal, encabezado por Sebastián Santiz Álvarez, en un encuentro que reunió a militantes y representantes de distintos sectores de la vida pública. Como invitado especial estuvo el presidente municipal, Romeo Damian Huet, cuyo acompañamiento fue reconocido durante el acto. También estuvieron presentes el coordinador estatal Amadeo Espinosa, los diputados Abundio Peregrino García y Ana Ruiz, así como integrantes de la Coordinadora y Ejecutiva Estatal, Marta Dekker Gómez, Hitzel Martínez y Edwin Herrera, quienes refrendaron su respaldo al trabajo organizativo del PT en el municipio.

Con la integración de este nuevo comité, el PT abre una nueva etapa de trabajo territorial y participación ciudadana en Huixtán, poniendo especial atención en las juventudes y las mujeres, cuya participación resulta fundamental para construir una organización más cercana, incluyente y representativa. El llamado es a seguir sumando voces, talentos y esfuerzos para fortalecer al Partido del Trabajo y trabajar por el bienestar de las comunidades. ¡Que sigan los éxitos para el nuevo Comité Municipal del PT en Huixtán!