Las redes sociales exponen a niñas y niños a delitos

– Especialista pide a padres vigilar contenidos, escuchar a sus hijos y denunciar de inmediato cualquier agresión –

La maestra Karen Koch Farrera Aquino advirtió que niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos cada vez más preocupantes en las redes sociales, donde pueden ser víctimas de distintos delitos, violencia o contacto con contenidos dañinos.

En declaraciones retomadas por OEM Informex, la especialista llamó a madres, padres, escuelas e instituciones de los tres niveles de gobierno a reforzar la protección de la infancia, comenzando por la vigilancia y el acompañamiento dentro del hogar.

Señaló que los adultos deben saber qué plataformas usan sus hijos, con quién se relacionan y qué información reciben. También pidió escucharlos con atención, generar confianza y denunciar de inmediato cualquier agresión o conducta que ponga en riesgo su integridad.

Koch Farrera agregó que la falta de inclusión educativa sigue afectando a menores con discapacidad. Explicó que pocas escuelas aceptan plenamente a estos estudiantes y que todavía reciben casos de discriminación.

Desde el Centro de Atención y Capacitación para la Inclusión, dijo, se orienta a familias y se acompaña a víctimas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía de la Mujer o el Módulo de Atención Inmediata de Tuxtla.

La especialista insistió en que la primera barrera de protección está en casa: observar, orientar y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.