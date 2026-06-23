Las perlas que se caen por el deterioro en el consulado de Houston 

FILIPICAS

Paco Ramírez

La sede del Consulado General de México en Houston no ha sido, en los últimos meses, un espacio dedicado a la gestión migratoria o a la atención ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en el centro de operaciones de María Elena Orantes López, quien parece haber confundido su encomienda diplomática con una extensión de su estrategia electoral.

Quien dirige esta oficina ha mantenido una actividad inusualmente intensa, marcada por un perfil que no corresponde a la discreción que exige el servicio exterior, sino al frenético calendario político de Chiapas. Para nadie en la política chiapaneca es un secreto: Orantes se dice no está en Houston para servir a los connacionales, sino para acumular visibilidad y tejer redes de cara a una candidatura que persigue con una tenacidad que, irónicamente, contrasta con un historial electoral plagado de altibajos.

La trayectoria de Orantes es un recuento de saltos ideológicos: del PRI al PRD, de ahí a Morena y hacia cualquier puerto que sople a su favor. Sin proyecto ni arraigo genuino, su carrera se ha definido por la habilidad de estar donde el viento político resulta más conveniente. Cada movimiento ha sido calibrado por la oportunidad, no por principios.

Esta estrategia de conveniencia alcanzó un simbolismo revelador hace poco. Durante un evento oficial del consulado, el collar de perlas que portaba Orantes cedió en plena actividad. Las cuentas comenzaron a rodar frente a la cámara y los presentes, dejando una imagen que, para quienes observan su trayectoria, resulta difícil no interpretar como una metáfora: a su carrera política, poco a poco, se le están cayendo las perlas.

La situación ha escalado al punto de llegar a la «Mañanera» de la Presidenta de la República. Una denuncia formal señala que Orantes está utilizando su cargo consular para hacer proselitismo, operando entre grupos de mujeres y transformando una representación diplomática en un instrumento de campaña anticipada. No se trata de cuestionar su género, sino de señalar el oportunismo, la instrumentalización de un cargo público y el desvío de recursos del erario hacia fines que nada tienen que ver con el servicio a la nación.

Mientras los connacionales en Houston padecen la falta de atención real, asesoría jurídica y orientación migratoria, la titular del Consulado está ocupada produciendo videos y calculando cuál será su próximo brinco en el tablero electoral de Chiapas.

La pregunta ya no es si buscará un cargo; eso es una realidad escrita. La verdadera interrogante es quién pagará la factura de esta campaña anticipada, financiada con dinero público desde una oficina que debería estar al servicio de los mexicanos. Las perlas siguen cayendo, y esta vez, recogerlas le costará mucho más que un video mal editado. Mientras se espera el cumpleaños que no es cumpleaños, sino mostrar el pulso político.