Las Granjas recibe ciencia, cine y lucha por la paz

– Aditech llevará actividades a escuelas y espacios públicos de Las Granjas del 28 de septiembre al dos de octubre –

La colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, será sede durante esta semana de actividades de ciencia, cine y deporte dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias como parte de las Jornadas de la Paz.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, inició un recorrido por seis puntos de la colonia. La primera jornada incluyó las primarias “Rubén Miguel Rincón” y “Fernando Castañón Coutiño”, donde se realizaron actividades de la Caravana Balam de la Ciencia.

Además, en cuatro zonas de Las Granjas comenzaron funciones de “Cine en tu colonia”, programadas a partir de las 18:00 horas. Las actividades continuarán hasta el viernes dos de octubre en escuelas primarias y secundarias del sector, entre ellas “Daniel Robles Sasso”, Centro Educativo Libertad y la Telesecundaria 121 “Romeo Rincón Castillejos”.

La programación cerrará el viernes con una función de lucha libre en la cancha de la colonia Los Limones, a las 17:00 horas, con la participación de El Jefe Jaguar, El Rey del Barrio y El Rey Pakal.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para llevar actividades comunitarias directamente a las colonias, con énfasis en ciencia, convivencia, deporte y espacios de esparcimiento para las familias.