Las andanzas de Rocha y sus secuelas

Explicado con peras y manzanas

Por la profe Cuquita

Ya se dieron cuenta que los medios, todos los aliados al gobierno de la presi, en la primera faena llámese licencia forzada que pidió Rocha Moya, replicaron todas las vocecitas de los morenistas haciendo eco a la presidenta del socorrido

¡Pruebas, pruebas!

Por otro lado, los teperetos diputados subían a tribuna a desgañitarse en su defensa al inmaculado gobernador de Sinaloa, ya con licencia, ¿vieron? Y con acusaciones de los gringos.

Pues así pasaron varios días muy mediáticos

(léase arguende pues)

Se expresaron los medios, las redes sociales donde hay hartos seguidores y fanáticos.

112 días donde Rocha Moya estuvo echadito en su casa como espectador, leyendo y seguramente conectado para indicaciones de La Chingada.

¡Y zaz! Que regresa inesperadamente, todo trajeado, saludando como Miss Universo a sus querientes, se posiciona en su oficina.

Y ahí, ante la sorpresa de todos, de sus seguidores empiezan los argumentos confusos tratando de dar una explicación, unos tartamudeaban, otros medio apendejados ante tal sorpresa.

Y que se nos enferma la presi, ¡ayy, diosito!

Se sentía un gran vacío de ese desmadre, algo así como flato político.

Pero que tal, reaparece la presi en su mañanera, ya sin moquear, ni ronquera alguna, bien jirita llegó.

(Tan bueno el paracetamol) y que se posesiona de su atril y dice … “yo no tuve conocimiento de que él quisiera regresar a sus funciones, no me parecía pertinente”.

Bueno, de ahí mis chulos siguieron otras especulaciones; que el fin de semana se dio un agarrón con López, porque él sigue mandando, el atarantado de Noroña diciendo que afectaron su reputación, de plano este hombre está viendo y no ve, Lily Téllez dijo que la bancada morenista lo traicionó por el pavor que le tienen a EU.

Pero yo creo que los diputados recordaron eso de machete estate en tu vaina. Qué cosas, primero lo defendieron y después se alinearon, hasta los 23 gobernadores morenistas fijaron su posicionamiento.

Miren mis niños, en la política línea es línea y el que se mueve no sale en la foto.

Bueno, aquí la cosa es que a Rocha Moya le duró su podercito 34 horas con licencia indefinida.

Entonces mis criaturas, les cuento que ayer nos amanecimos con notas destacadas de los medios aliados al gobierno, como La Jornada, que a ese periódico sí hay que creerle la línea de Jesús Ramírez, su mero padre.

Ahora, escúchenme bien, se dice que sonaba para el próximo gobernador interino de Sinaloa, Jesús Ibarra y se comentaba que es pariente y vinculado con el varejón esposo de la presi. Quesque es su familiar .

Eso de varejón no vayan a pensar que es ofensa al primer caballero de palacio.

Así les decimos por nuestro rumbo a los que crecen de más. Pero no. Ya eligió el Congreso a una mujer como interina, o sea que el primer caballero no metió la mano.

Por eso les pido mis niños de tarea, el tema de comprensión de lectura para que no les jueguen sus cabecitas.

Hasta la próxima, ya sonó la campana del recreo, ya es mucho ya de política.