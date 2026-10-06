La ¿traición? De Yovani

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

La traición es una de las peores prácticas que se pueden hacer en política.

Y es en esta en donde incurrió Jovani Salazar. El señor jícara de pozol engatuso a miles de incautos en Tuxtla Gutiérrez con el cuento de que sería presidente municipal de la capital chiapaneca.

Sabía perfectamente que sus números no le daban para tal efecto. Pese a ello, continuó en el rejuego político y se metió al proceso de negociación, en el estira y afloja para ver qué alcanza.

Bien hicieron los amigos Alberto Clemente y Elías Hernández en sus vaticinios ya que desde un principio dejaron claro que este sujeto no llegaría ni siquiera a oler la candidatura. Así que quienes decidan apoyarlo en su aventura por la candidatura a la diputación federal, tómenlo con reserva no vaya a ser que los dejes colgados, y a la hora opte por una diputación local, o quizás tenga que conformarse con una regiduría.

Por ello, el escenario político rumbo a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez se tambalea entre acusaciones de decepción y reclamos públicos. Simpatizantes y operadores que creyeron en el proyecto político de Jovani Salazar alzaron la voz para denunciar lo que califican como una traición abierta tras los recientes reacomodos partidistas.

De acuerdo con las voces inconformes, Salazar dejó con los «brazos cruzados y los sentimientos lastimados» a toda una base de simpatizantes a quienes convenció y movilizó bajo la promesa de abanderar al instituto político denominado Movimiento de la Esperanza (o Movimiento de la Esperanza y Humanismo de Chiapas) en la búsqueda de la alcaldía capitalina.

Quienes integraban esta estructura social aseguran haber creído en un proyecto independiente y de causas ciudadanas, el cual hoy denuncian como un mero instrumento de negociación personal. La molestia radica en que, tras haber apostado tiempo, esfuerzo y credibilidad en las aspiraciones de Salazar, este giro en el panorama político deja a la estructura local sin representación ni certidumbre.

Fallaste en señalar que ibas a dejar con los brazos cruzados y los sentimientos lastimados a toda la bola de engañados a los que hizo creer que sería candidato por el partiducho satélite denominado “Movimiento de la Esperanza” externaron de manera tajante sectores afectados que ya evalúan el alcance de esta ruptura.

PERFILAN A ALFARO POR EL PVEM

En el marco de la reorganización política e intensa estructura territorial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital chiapaneca, cobra fuerza el nombre de Romardi Magdaleno Alfaro para contender por la diputación local del Distrito I Oriente en los próximos comicios.

Magdaleno Alfaro, quien recientemente asumió la coordinación de afiliación del PVEM en Tuxtla Gutiérrez, ha intensificado su presencia en las colonias del sector oriente. Su labor de vinculación ciudadana y estructura partidaria lo posiciona dentro de los cuadros de peso para abanderar a la militancia del «tucán» en el Congreso del Estado.

Cuenta con trayectoria en el ámbito social y político en la capital chiapaneca, habiendo participado previamente en tareas de liderazgo social. Su incorporación al proyecto del Partido Verde busca consolidar una agenda orientada a las demandas prioritarias de las colonias tuxtlecas, como los servicios básicos, el desarrollo urbano incluyente y la sostenibilidad medioambiental.

Especialistas locales señalan que la posible postulación de Magdaleno Alfaro respondería a la estrategia del Verde de impulsar perfiles competitivos con arraigo territorial, capaces de consolidar alianzas con la ciudadanía en un distrito estratégico para el equilibrio político en la entidad.

Aunque los tiempos oficiales de registro interno de precandidaturas aún no inician de manera formal, el trabajo territorial de Romardi Magdaleno deja entrever el inicio de un proyecto político que lo encamina de manera directa hacia la boleta electoral por el Distrito I de Tuxtla Gutiérrez.

COAPILLA YA TIENE FUERZA CHIAPANECA

Desde Coapilla, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Fuerza Chiapaneca, Norma Vianey Balcázar López, encabezó la toma de protesta y entrega de nombramientos a las y los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal.

Hoy, Coapilla se suma con fuerza a este partido, con mujeres y hombres comprometidos con su comunidad y con la responsabilidad de construir, desde el territorio, un mejor futuro para todas y todos.

Refrendamos nuestro compromiso de caminar junto a la ciudadanía, impulsando la unidad, el diálogo y la participación para contribuir al desarrollo de Coapilla y de Chiapas. A quienes hoy asumen esta responsabilidad, les reconocemos su compromiso y les deseamos éxito en esta nueva encomienda.