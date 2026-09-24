﻿La Selección Mexicana volverá a Monterrey, jugará en el Estadio de Rayados

• La Selección Nacional Mexicana regresará a jugar a Monterrey, en esta ocasión en el Estadio de Rayados

24 Horas

México.- La Selección Nacional Mexicana regresará a jugar a Monterrey, Nuevo León, después de un tiempo de no hacerlo; y en está ocasión tendrá un duelo de carácter oficial en el Estadio de Rayados.

A través de un comunicado, el Tricolor dio a conocer que volverá a la Sultana del Norte y lo hará por primera vez en la Casa Rayada, en un partido que cerrará su actividad futbolística del 2026.

Dicho duelo corresponde al partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf, partido que se disputará el martes 17 de noviembre.

Cabe resaltar que México clasificó directamente a esta instancia de la Nations League al ubicarse entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A. En tanto, hasta el momento, se desconoce quien será el rival del Tricolor en los cuartos de final del torneo regional, ya que será hasta que concluya la Fecha FIFA de septiembre y octubre, cuando se sepa quién enfrentará al conjunto mexicano.

De acuerdo a los antecedentes, la Selección Mexicana ha disputado 34 partidos en Nuevo León, con un saldo de 24 victorias y cinco empates.

Asimismo, el Estadio de Monterrey recibió un partido de la Selección Mexicana Femenil, cuando enfrentó a Haití en el Campeonato Concacaf W en 2022.

El apodado «Gigante de Acero» volverá a recibir una competencia internacional. Hace pocos meses, el Estadio de Monterrey albergó cuatro partidos del Mundial 2026 en Norteamérica (México, EU y Canadá).

Además, la casa de los Rayados tuvo dos encuentros de repechaje antes de que comenzara la Copa del Mundo.

Uno de los momentos especiales para el Estadio de Monterrey ocurrió el pasado sábado 20 de junio. Ese día se llevó a cabo el duelo entre Japón y Túnez, enfrentamiento que conmemoró el partido 1000 en la historia de los mundiales, un hecho histórico para México y el Estadio.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro