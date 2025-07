DESDE EL SUR

Armando Chacón

LA RICCI Y SUS ESCÁNDALOS

Comenzamos… Lamentable que la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel va de escándalo tras escándalo, pero lo último no tiene explicación, si la investigaran podría llevarse entre “las patas” a otros funcionarios. Los hechos la evidencian, pero nadie hace nada para pararla, o existirá complicidad se preguntan los coletos u omisión que sería lo menos grave. Hay muchas denuncias por corrupción donde involucran a su pareja sentimental, como lo publicamos desde este mismo espacio, cuando era diputada local fue la mismísima presidenta municipal de Teopisca, Josefa Sánchez quien la denunció sin titubeos y no le hicieron nada, después fueron los empresarios constructores de San Cristóbal que interpusieron quejas por sobornos, hace poco ex funcionarios municipales hicieron pública los chantajes y extorsiones que padecieron, y tantos hechos más, pero lo último es inconcebible, pretender desviar la atención inventando que el policía asignado el pasado fin de semana en la plaza central de esa gélida ciudad y que acudió inmediatamente en auxilio al llamado de turistas, a través de un comunicado del ayuntamiento, dijeron que el elemento de la policía en cuestión había sufrido una caída. Por Dios, a quien pretende engañar la alcaldesa Ricci, cuando a la propia policía municipal, a través de sus mismos elementos, por radio pedían auxilio porque los estaban matando, se referían a los delincuentes que les disparaban, un comandante de esa corporación resultó gravemente herido y posteriormente perdió la vida. Toda la población de San Cristóbal se enteró en el mismo momento, de la situación peligrosa que estaba sucediendo en el andador Guadalupe, lugar turístico en el corazón de San Cristóbal, sin embargo Fabiola Ricci insistía minimizar esta situación a boletinados, fue después de que la Fiscalía General del Estado y elementos de la secretaria de Seguridad del Pueblo, en un operativo relámpago controlaran la situación y detuvieran a nueve delincuentes, la ridícula alcaldesa Ricci vistiendo uniforme de policía, aceptó los hechos violentos donde lamentablemente perdió la vida un mando policiaco. Fabiola Ricci con esa sonrisa burlona que siempre la caracteriza, sabe que no le harán nada, que no la tocarán ni con el pétalo de una rosa, y con esto pone en entredicho la aplicación del estado de derecho y la honestidad. Así las cosas.

Continuamos… La mayoría de los alcaldes andan haciendo lo que se les pega la gana, ya que el Congreso del Estado y la Auditoria Superior del Estado (ASE), no los obliga a trabajar dentro de la legalidad y la transparencia, mientras la ciudadanía cada día está más molesta. Un simple ejemplo, el edil de Chiapa de Corzo, Líbano Domínguez Román cuando andaba en campaña se comprometió a gestionar una universidad para la cabecera municipal de ese municipio, hasta firmó un compromiso, andaba mendigando el voto, ahora en cada evento la gente le reclama airadamente que olvide lo que prometió, algunos dicen que interpondrán una queja ante las autoridades, lo acusarán de cometer delito electoral. Ahora Limbano Domínguez, se encierra en sus oficinas de la presidencia municipal y se niega a recibir a la gente que solicita audiencia. Pero algunos empleados de la comuna chiapacorceña denuncian algo más grave, delicado, que los policías municipales que fueron detenidos en operativo policiaco encabezado por la Fiscalía General del estado y que fueron dados de baja de la secretaria de Seguridad Pública Municipal de Chiapa, siguen dentro de la nómina, continúan cobrando sus quincenas puntualmente, eso dicen. ¿Esto estará permitido dentro de la ley?, se preguntan. Los “Trusa”, así le dicen al alcalde y a su gente los chipacorceños, hoy tienen a la heroica Chiapa de Corzo sumida en total abandono, sin servicios, con la basura acumulada en cada esquina y lo peor la inseguridad campea en todo el municipio. La falta de agua potable es la exigencia principal de los habitantes de ese Pueblo Mágico, que está situado junto al caudaloso rio Grijalva, donde en las viviendas se carece del vital líquido. La gente pide la intervención urgente del Congreso de Chiapas y de los auditores de la ASE para que el presupuesto asignado a este municipio, tenga el destino programado o Limbano lo está desviando a sus bolsillos.

Terminamos… Las consecuencias de la mayoría de los alcaldes o funcionarios públicos que se conviertan en pocos años como los nuevos ricos del pueblo, como el caso del ex edil de Ocosingo, Gilberto Rodríguez de los Santos conocido en las madrigueras como “El Compa GIL”, es también crear “Juniors” que se consideren intocables. El comportamiento del hijo del “Conta Gil”, un tal Kevin, es un caso patético. De acuerdo a una nota periodística de mi compañero Miguel Ángel Carrillo, el Kevin fue detenido por policías de Ocosingo y consignado al Fiscal de la Zona. El Jr. se encontraba haciendo escándalo en su vehículo en una calle de aquel lugar, suponen en estado de ebriedad y posiblemente bajo la influencia de algún estupefaciente, aún las autoridades no han emitido algún comunicado oficial. Lo más grave es que al revisar el vehículo, dicen, encontraron bolsitas de polvo blanco, con características de cocaína y botellas de licor. Kevin al ver la presencia de la policía se dio a la fuga en su carro, pero fue detenido, a la policía los amenazó con correrlos porque tenía amigos “poderosos”, les ofreció mucho dinero para que lo dejaran libre, los elementos policiacos cumplieron con su deber, lo detuvieron y lo consignaron. No soy la ley para calificar este hecho delictivo, lo que sí puedo opinar es sobre el gran daño que hacen la mayoría de alcaldesas o ediles o servidores públicos en funciones o después de haber concluido su mandato, de dar a sus hijos mucho dinero, comodidades y poder, hasta convertirlos en delincuentes en potencia, a no respetar la ley. Como Kevin existen muchos jóvenes juniors que andan por las calles o antros, insultando, agrediendo, acosando, destruyéndose al estar consumiendo constantemente bebidas alcohólicas y drogas compradas con dinero robado y al final, la cárcel, un hospital o una tumba. El Karma, puede ser. Para que ir tan lejos, algunos, como Kevin, viven en las torres gemelas en la capital chiapaneca.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.