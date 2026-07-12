﻿La ONU se fractura otra vez por el programa nuclear iraní

• China y Rusia pidieron extender la resolución sobre una supresión gradual de sanciones de la ONU contra Irán, y ganar tiempo para negociar

Estados Unidos.- Rusia y China se enfrentaron de nuevo contra Estados Unidos y Francia, entre otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, por las sanciones al programa nuclear iraní.

El Consejo celebró este viernes una nueva sesión sobre la resolución 2231, de 2015, que respalda el acuerdo nuclear entre Teherán y las principales potencias mundiales.

Sin embargo, Pekín y Moscú forzaron una votación sobre el orden del día al asegurar que el órgano ya no tiene mandato para renovar las sanciones.

La cuestión de fondo se encuentra en el mecanismo de reimposición automática de las sanciones (‘snapback’), que se activa cuando un Estado miembro denuncia un incumplimiento significativo de Irán.

En 2025, Francia, Alemania y Reino Unido pidieron reactivarlo por un supuesto incumplimiento de Teherán.

Por su parte, China y Rusia pidieron extender seis meses la resolución, que contempla la supresión gradual de las sanciones de la ONU, contra Irán para ganar tiempo para negociar; pero la iniciativa no fue aprobada.

La sesión de este viernes sirvió, de nuevo, para escenificar la división en el Consejo sobre este asunto.

Solo China y Rusia se opusieron, mientras que Pakistán y Somalia se abstuvieron.

Tras dicha votación, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, advirtió de la pérdida de control por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre el programa nuclear iraní tras los ataques de EE.UU. e Israel.

“La OIEA ha perdido la continuidad de conocimiento en todas las instalaciones nucleares declaradas de Irán y evalúa que esa pérdida no puede ser restaurada”, lamentó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.

Además de las sanciones, varios Estados miembros del consejo hicieron un llamamiento a que se reanudaran las negociaciones y el alto el fuego, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo diera por terminado.

Asim Iftikhar Ahmad, representante del país mediador Pakistán, pidió por su parte “evitar tomar cualquier medida que pueda derivar en malentendidos” mientras continúan las “delicadas” negociaciones.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/ALEX PODGORCHUK