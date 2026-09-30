La NFL vuelve a México con demanda de 2.2 millones de boletos

• De acuerdo con datos de Ticketmaster, se necesitarían hacer 27 noches de NFL para dar abasto con la demanda de los interesados

México.- El regreso de la NFL a México tras cuatro años de ausencia generó una demanda estimada de 2.2 millones de boletos para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).Guías y diarios de viaje

Según cifras difundidas por la boletera Ticketmaster, 834 mil aficionados ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir entradas, por lo que afirmó que “antes del ‘kick-off’, la afición ya hizo historia”.

Ticketmaster México detalló que, con una compra promedio calculada en 2.6 boletos por persona, la demanda potencial habría alcanzado los 2.2 millones, muy por encima de la capacidad del recinto, detalló.

La magnitud de la espera fue ilustrada por los organizadores con otra comparación: si los 834 mil aficionados hubieran formado una fila física, esta habría alcanzado unas 456 mil yardas.

Esto es equivalente a recorrer 3 mil 800 veces un campo de fútbol americano de una zona de anotación a otra.

Para recibir a todas las personas interesadas, según la misma estimación, habrían sido necesarias 27 noches de NFL en el estadio.

Los datos muestran además la capacidad de movilización del encuentro, ya que 45 % de los aficionados viajará a Ciudad de México, mientras que el 14 % de los compradores procede del extranjero, con seguidores de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Eslovaquia y Francia.Guías y diarios de viaje

Por edades, el 18 % de los compradores tiene entre 18 y 24 años; el 33 %, entre 25 y 34; el 14 %, entre 35 y 44; el 19 %, entre 45 y 54, y el 16 % tiene 55 años o más.

En conjunto, el 51 % es menor de 35 años.

La venta general comenzó el 22 de septiembre, tras preventas realizadas los días 14 y 17.

El juego, programado para las 19:20 horas, será el sexto partido de temporada regular de la NFL en México y el primero desde 2022.

También será el primer ‘Sunday Night Football’ disputado fuera de Estados Unidos.

México acogió en 2005 el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, ante 103 mil 467 espectadores.Guías y diarios de viaje

Después hubo encuentros en 2016, 2017, 2019 y 2022. La ausencia desde 2023 comenzó por las obras de renovación del entonces Estadio Azteca.

La liga confirmó su retorno con un acuerdo para disputar partidos en Ciudad de México de 2026 a 2028.

México, donde la NFL mantiene oficina desde 1998, reúne unos 40 millones de aficionados, la mayor base de seguidores de la liga fuera de Estados Unidos.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO