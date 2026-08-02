La mitad de las motos circula sin placas en Chiapas

– Autoridades estiman 300 mil unidades; 150 mil no están emplacadas y muchas circulan sin licencia ni casco –

Alrededor de 150 mil motocicletas circulan sin placas en Chiapas, la mitad de las 300 mil unidades que se estima existen en el estado, advirtió Francisco Javier González Espinosa, director de la Guardia Estatal Vial Preventiva.

En declaraciones a OEM Informex, el funcionario señaló que la falta de regularización dificulta la aplicación de las normas de tránsito y favorece que algunos conductores manejen sin licencia, sin casco y sin respetar los señalamientos.

Durante este año, el Gobierno del Estado puso en marcha programas con descuentos para facilitar el emplacamiento. Sin embargo, la cifra estimada muestra que una parte importante del parque vehicular continúa fuera de regla.

El aumento de motocicletas también se refleja en los servicios de emergencia. Ángel Tovar Serrano, delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, advirtió que la institución atiende cada vez más accidentes relacionados con este tipo de vehículos.

La Fiscalía General del Estado reportó 125 carpetas de investigación por robo de motocicletas en lo que va de 2026, frente a las 348 iniciadas durante todo 2025.

González Espinosa indicó que el exceso de velocidad y la falta de respeto a las señales siguen entre las principales causas de accidentes. Por ello, pidió usar casco certificado, portar licencia y mantener las unidades debidamente emplacadas.