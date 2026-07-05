﻿La Guaira recupera señal e internet vía satélite tras terremoto

• Con el doble sismo se afectó la señal de telefonía y datos de internet en La Guaira, con zonas donde no se puede realizar contacto telefónico

EFE

Venezuela.- Las empresas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela trabajan en recuperar la conectividad en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de la semana pasada. Eso es posible mediante la ayuda del servicio satelital de Starlink, habilitando puntos de conexión wifi gratuito en refugios de la región costera.

Digitel informó que en colaboración con SpaceX incorporó conectividad mediante satélites de órbita baja de Starlink para fortalecer la respuesta de su red móvil en La Guaira.

En un comunicado, explicó que los kits de Starlink proporcionan conectividad de transporte en las estaciones base de telefonía móvil, acelerando el restablecimiento de las comunicaciones en puntos específicos de la red cuando una emergencia afecta los medios tradicionales de transmisión, como la fibra óptica o los enlaces de microondas.

Tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, se afectó la señal de telefonía y datos de internet de La Guaira, donde hay zonas donde no se puede realizar ningún tipo de contacto a través de teléfonos.

La compañía señaló que ha podido recuperar el 88.9 % de infraestructura en el estado costero, cercano a Caracas.

Por su parte, Movistar Venezuela informó en una publicación de Instagram que activó tres puntos de conexión para brindar wifi gratuito en refugios de La Guaira, específicamente en Catia La Mar, Maiquetía y un sector cercano al aeropuerto.

Igualmente, la empresa ha implementado el servicio satelital Starlink Mobile para enviar mensajes de texto, y dos unidades móviles para dar cobertura a Playa Grande y Los Corales.

Movistar agregó que ha podido recuperar el 70.2 % de su infraestructura en La Guaira.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2 mil 954, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 592; informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira: zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999, el cual dejó miles de muertos.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Raúl Martínez