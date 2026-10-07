La foto de Raúl Bonifaz

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

La inscripción del ex priísta Raúl Bonifaz Mohedano como aspirante a una diputación federal por Tuxtla, generó un intenso cruce de declaraciones que se registró en un foro digital de discusión política y ha puesto en el centro del debate público los tiempos electorales, la trayectoria de los cuadros políticos tradicionales y los criterios de legitimidad para aspirar a cargos de elección popular en la entidad.

El choque inició, cuando el expríista cercano a Zoé Robledo, subió una fotografía suya con la leyenda “Voy a ganar la encuesta. Tuxtla es mi hogar.” Lo que generó la reacción del abogado Mauricio Gándara Gallardo, quien cuestionó duramente las aspiraciones del político, acusándolo de actuar de manera “anticipada” y de no respetar el marco legal y los tiempos previstos por el orden jurídico electoral.

En su postura, calificó las ambiciones de la clase política tradicional como repetitivas y falte de propuestas sustanciales, criticando además el desempeño de la fuerza política en el poder durante los últimos ocho años y haciendo un llamado a dar paso a nuevos liderazgos en Chiapas.

Frente a los cuestionamientos, surgieron posturas de respaldo hacia la figura de Bonifaz. Integrantes del mismo espacio expresaron de manera pública su confianza en la trayectoria y el perfil del aspirante, contrastándolo con otros nombres mencionados para la diputación federal como Yovanni Salazar, Alejandra Soriano o “el Potro Valdivia”, a quienes descalificaron como opciones serias de representación.

Otros participantes en la discusión cuestionaron el alcance real de la labor legislativa tradicional, exigiendo a los aspirantes a puestos de representación ciudadana ir más allá de la presentación de iniciativas para convertirse en verdaderos contrapesos ideológicos en beneficio de Chiapas.

Ante la serie de alusiones directas, Bonifaz Mohedano respondió sosteniendo que su participación responde a tres pilares fundamentales: el ejercicio de sus derechos constitucionales, el cumplimiento riguroso de la convocatoria interna emitida por su partido político y el respaldo de una historia de vida orientada al servicio de Tuxtla Gutiérrez y del estado.

El desencuentro refleja el clima de efervescencia previa a las definiciones electorales en la entidad, evidenciando un electorado local cada vez más vigilante de la legalidad de los procesos y de la vigencia de sus representantes políticos.

Bonifaz Mohedano, es recordado en el ámbito político estatal por su trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó cargos administrativos y políticos durante los periodos de mayor hegemonía del tricolor en Chiapas.

Señalan que Bonifaz carece de un trabajo genuino a ras de suelo. Su carrera política ha transcurrido en la burocracia estatal y federal, manteniéndose distante de las necesidades inmediatas de los tuxtlecos, reapareciendo únicamente en las vísperas de los procesos electorales para asegurar una candidatura.

Por ello, el señalamiento principal recae en la facilidad con la que la cúpula morenista sigue entregando espacios clave a perfiles provenientes del «priismo tradicional», desplazando a cuadros con trabajo territorial probado y cercanía con la ciudadanía.

Detrás de la postulación de Bonifaz Mohedano se identifica con claridad la influencia de su grupo político de adscripción: la facción encabezada por Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se recuerda, la aspiración de Robledo por la gubernatura de Chiapas terminó en un estrepitoso fracaso político al quedar fuera de la contienda interna de Morena. Pese a ello, desde la estructura federal, el grupo de Robledo ejerce presión e impone a sus aliados puestos de elección popular, garantizando cuotas de poder. Esta inscripción, en el Distrito 9 de Tuxtla, será un escenario donde el voto tuxtleco pondrá a prueba la paciencia de la ciudadanía ante el recicle de viejos actores de la política local.

IMPULSAN ACCIONES DE PREVENCIÓN

En un esfuerzo continuo por garantizar la seguridad, el bienestar y una convivencia armónica en las comunidades educativas, la organización “Amigos de Nuriulú” lleva a cabo la conferencia titulada “Violencia Escolar y sus Implicaciones en el Entorno Educativo”, dirigida al personal administrativo, docentes y directivos del nivel primaria.

En diferentes municipios, los ponentes el profesor Alfredo Nuriulú Moscoso y el abogado Salomón Zenteno, compartieron herramientas teóricas y prácticas esenciales para el abordaje de esta problemática.

Durante el encuentro, los ponentes enfatizaron la necesidad imperativa de fortalecer las estrategias de prevención dentro de las aulas. Como parte fundamental de estas acciones, propusieron la elaboración e implementación de reglamentos escolares robustos que cuenten con un sustento jurídico sólido, debidamente fundamentado en la legislación local y con un firme respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, los especialistas reflexionaron sobre el panorama actual de la educación, señalando que los recientes avances normativos en materia de regulación de alimentos y bebidas dentro de los planteles escolares, combinados con el fomento del uso responsable de las herramientas tecnológicas, representan oportunidades clave para consolidar la protección integral, la prevención de riesgos y una convivencia sana y respetuosa en las escuelas de la región.

Con este tipo de iniciativas, Amigos de Nuriulú y los expertos participantes reafirman su compromiso con la comunidad educativa, promoviendo espacios seguros y formativos que contribuyan al desarrollo integral de la niñez chiapaneca.