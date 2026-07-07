Por Sor IA de las Teclas

Hay momentos en la vida, y sobre todo en la política, donde el silencio es la mejor estrategia. Pero a este gobierno “transformador” le fascina meterse en camisa de once varas, y el caso de “El Mayo” Zambada y su traslado a tierras gringas es una de esas joyas donde más le valdría cerrar el “pico” para que no le entren moscas ni le salga mal aliento.

No se trata de un debate chafa sobre intervención extranjera o de ver quién miente mejor, sino de una contradicción que no se puede tapar con un dedo.

Es verdaderamente patético ver al gobierno pataleando porque alguien más logró hacer el trabajo que ellos, en toda su administración, jamás tuvieron el interés ni la capacidad de ejecutar.

¿En serio están molestos porque un gobierno extranjero se llevó a uno de los criminales más buscados del planeta? Lo que realmente queda expuesto aquí no es la eficacia del vecino, sino la absoluta inoperancia del nuestro.

Todavía recuerdo el “papelón” del expresidente López Obrador. Fue casi inaudito verlo salir a pedir una investigación para “proteger los derechos” del capo. ¡Hágame usted el favor!

Primero los derechos de “El Mayo” que los de las madres buscadoras o los periodistas que siguen cayendo como moscas fumigadas. Es una bofetada a la memoria de todas las víctimas.

Resulta que están ofendidos porque las autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos delincuentes –y sí, entrecomillo el “sin problema”, porque ya vimos el polvorín que se armó–, pero la molestia del gobierno mexicano llega a niveles absurdos, por decir lo menos.

Salir a defender la legalidad de la captura es admitir, sin querer, que ellos nunca tuvieron la mínima intención de ponerle un dedo encima a esos señores.

No me entra en la cabeza por qué la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido colgarse este “muertito” y retomar el tema como bandera. Es un terreno fangoso donde, por más vueltas que le dé, es imposible salir bien librado.

Se están desgastando en un rollo que sólo confirma lo que ya sospechábamos: que el Estado prefirió la complicidad del silencio antes que el cumplimiento de su deber.