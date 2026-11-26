Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… El pasado miércoles las calles de San Cristóbal de Las Casas se vieron abarrotadas por centenares de mujeres de los pueblos originarios que marcharon para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Cientos de integrantes de las etnias Tzotziles, Tzeltales, Choles, Tojolabales, protestaron por la violencia en todas las formas que padecen, expresaron estar cansadas y exigen atención a las autoridades para castigar a los violentadores. Está demostración de convocatoria, fuerza y organización que mostraron las mujeres de los altos de Chiapas, ya la quisieran tener los colectivos o dependencias que únicamente salen a las calles para conmemorar fechas o para apoyar a algún candidato, siempre por consigna. Algunas “líderes” utilizan las manifestaciones para mostrarse y negociar un espacio dentro de la burocracia estatal o federal. Las mujeres indígenas expresaron también su apoyo a las Madres de Desaparecidos, a las Madres Buscadoras de Chiapas y de México. Las consignas que lanzaron retumbaron en toda la Ciudad Real…

Continuamos… El Palacio Legislativo de Chiapas se ha convertido en la Carpa de los Payasos, el espectáculo que brindan en cada sesión, causa risa y hasta carcajadas. Después de que los 40 legisladores locales quedarán como la «Chimoltrufia» ya que como no tienen cordura votan un día en contra y al otro día a favor, el mismo tema, nos preguntamos ¿Quién será el “sesudo” interlocutor válido entre el Poder Legislativo y Palacio? El que se cree el operador oficial Mario “Boquitas” Guillen ya “chafea”. Por su falta de seriedad, el “Bocón” de Mario Guillen, por su actitud perversa, intrigosa y poco seria ha perdido toda autoridad al interior del Congreso y credibilidad ante el alto mando. En los pasillos de Palacio comentan que al “Bocón” lo mandaron a competir por una diputación federal en Villaflores y no por el distrito de Comitán, porqué allá en su lugar natal, volvería a morder el polvo como en aquel 2015 que perdió la alcaldía contra el hoy edil el Sr Fox. En Balún Canán sus bonos y su reputación política están por los suelos, también en la capital chiapaneca. Por cierto, una joven legisladora comentó que la diputada María Mandiola lleva una semana celebrando su cumpleaños. A cada lugar que va, sus colaboradores llevan un pastel para que la Mandiola lo parta y le canten las mañanitas. La Mandiola pone cara de sorpresa, para que parezca un festejo espontaneo…

Seguimos… El que presume ser sobrino de Elba Esther Gordillo, la que fuera dirigente nacional del sindicato magisterial, Ricardo Aguilar Gordillo presidente del IAP (Instituto de Administración Pública) en Chiapas y dirigente de RSP (Redes Sociales Progresistas) en el estado, que por cierto operó para Adán Augusto en el proceso interno de Morena en el 2024 para la presidencia de la República, hoy anda muy ocupado en acciones para que su partido mantenga el registro en el próximo proceso. Aguilar Gordillo se alía con personajes mediocres como el actual delegado de Gobierno en Bochil, Mauricio Zenteno Hernández, ese que fuera candidato a la alcaldía de ese lugar en el pasado proceso electoral y que únicamente obtuvo un solo voto, es decir los integrantes de su misma planilla no votaron por él, tampoco los miembros de su familia, es más, ni su esposa le dio su sufragio. Después de este resultado, es claro que la mini franquicia RSP propiedad de Ricardo Aguilar, pueda obtener algunos votos en la región Altos y Norte de Chiapas. Esta mancuerna Aguilar- Zenteno debe entender que no es lo mismo hacer jugosos “negocios” para obtener obras sin licitación, de una manera directa para su constructora, que dedicarse a cachar votos para sostener a ese partido. En los Bosques y Altos este par de políticos son reconocidos como oportunistas, nadie confía en ellos. El fracaso del maestro Gordillo y su franquicia, está asegurado en la zona de Bochil…

Terminamos… A pocos días que el CEN de Morena de a conocer el resultado de los sondeos para elegir a sus coordinadores o candidatos a las Curules federales, estatales y alcaldías, el proceso sigue su marcha con el andar en proselitismo de las mujeres y hombres que aspiran a aparecer en las boletas con el color guinda. Cumpliendo con los puntos de la convocatoria, las y los funcionarios que participan renunciaron a sus cargos, algunos de medio pelo fueron los últimos en dejar el escritorio, entre ellos Andrés Carballo Bustamante, coordinador de Delegados de la secretaria de Gobierno y Mediación y el que va con un historial nada bueno es José Luis Abarca Cabrera que era director de Atención a Municipios de esa misma dependencia. Los dos van en busca de una diputación local. Ya veremos que les depara el destino… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.