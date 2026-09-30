La BMV acumula su cuarta caída mensual consecutiva en septiembre

• El IPC se apuntó un nuevo tropiezo acumulado y bajó hasta las 64 mil 214.36 unidades, en línea con Wall Street

México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este miércoles 1.38 %, lo que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a anotar su cuarta caída mensual, ahora de 1.86 % en septiembre, y bajar hasta 64 mil 214.36 unidades, un resultado similar en los principales mercados globales.

«El mercado de capitales cerró el mes con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró un avance en el mes de 1.88 %», dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV «cerró el mes con una pérdida de 1.86 %, cayendo por cuarto mes al hilo».

Al interior del mercado mexicano, Siller resaltó las pérdidas mensuales de las emisoras Gentera (-11.18 %), GCC (-8.95 %), Grupo Bimbo (-7.01 %), Orbia Advanced (-6.73 %) y Grupo Financiero Inbursa (-6.67 por ciento).

Por su parte, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en -0.15 %, mientras retrocede un –1.86 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.1 % frente al dólar al pasar de 16.06 a 18.08 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 305.8 millones de títulos por un importe de 30 mil 013 millones de pesos.

De las 755 firmas que cotizaron en la jornada, 391 terminaron con sus precios al alza, 336 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Con información de EFE

Foto: EFE/R. Khan